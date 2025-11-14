Destaca la Técnica 12 en Concurso de Escoltas y Juegos Deportivos: Ganó primer lugar de Escoltas

Con gran éxito se llevó a cabo en esta población, el Concurso de Escoltas y Juegos Deportivos Estatales de la Educación Básica 2025 a nivel de zona 5 de escuelas secundarias técnicas.

En este evento se contó con la participación de la Secundaria Técnica 1 “Alvaro Obregón” de Ciudad Victoria, Secundaria Técnica 75 del Poblado La Pesca y como anfitriona la Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina”.

El evento se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal, y se contó con la presencia del Profr. Rafael Lozano Ramírez, Director de Educación Municipal, quien asistió con la representación de la Alcaldesa, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez; Profr. Claudio Reyna García. Jefe del CREDE Soto la Marina; Maestro Florentino Castro Alvarez Supervisor de la Zona 5 de Telesecundarias; Profr. Enrique Mendoza Martínez, Director de la Técnica, Alvaro Obregón”; el representante de la Técnica 75 de La Pesca; el Secretario General de la Delegación DII-198, Profr. Sergio Flores y como anfitriona la maestra Esmeralda González Oliveros, como responsable de la Técnica 12.

El primer lugar en el concurso de escoltas lo ganó la Técnica 12 “Francisco Javier Mina”, en tanto que la competencia de volibol y futbol en la rama femenil varonil los campeones fueron los seleccionados de la Técnica 1; el segundo lugar en ambas disciplinas y ramas fue para la Técnica 12 y el tercero para la Técnica 75.

El objetivo del evento es fomentar el deporte y la convivencia entre los alumnos, y se logró el éxito bajo un ambiente de respeto y amistad entre todas las escuelas participante.

En un mensaje de la Técnica 12 en sus redes sociales, agradecieron la presencia de los planteles participantes, porque gracias a ello se logró que el evento fuera todo un éxito.

Asimismo se agradece a los maestros y personal de apoyo, por su arduo trabajo, dedicación y apoyo incondicional, pero también a los padres de familia, por su apoyo, entusiasmo y por estar siempre presentes.