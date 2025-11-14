Locales

Culmina el 27 de noviembre la entrega del apoyo bimestral de las pensiones bienestar: Maryjose Martínez

Será el 27 del presente mes de noviembre cuando termine la dispersión bimestral para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar del  gobierno federal, de acuerdo a lo que dio a conocer Maryjosé Martínez.

Indica la Coordinadora de los Servidores de la Nación aquí en Soto la Marina, que el depósito del bimestre noviembre-diciembre inicio el pasado 3 de noviembre y se continúa trabajando en la dispersión monetaria a través del Banco del Bienestar.

Refirió que el lunes 3 inició con la letra A y así de manera sucesiva se ha estado realizando la entrega de acuerdo a la primera letra del apellido de los beneficiarios, por lo que los que inician con la w, x, y z cerrarán el actual bimestre que será el último del presente año 2025, indicó nuestro entrevistada.

