Locales

Asistió el Secretario de Educación a la Brigada “Transformando Familias” en Soto la Marina

35 min ago
1 minuto de lectura

El Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, asistió a la brigada “Transformando Familias”, realizada en Soto la Marina, para sumar esfuerzos con el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la Dra. María de Villarreal.

Cientos de familias se dieron cita para recibir los servicios educativos y de asistencia que la SET ofrece a través de instituciones como ITABEC, ITACE, COBAT, ITEA, Preparatoria Abierta, la Dirección de Programas Transversales y Equidad de Género, entre otros.

Con becas, oportunidades de capacitación y programas de educación básica, media y para adultos, se beneficia directamente a niñas, niños, jóvenes y personas adultas de la región.

Las brigadas “Transformando Familias” son ejemplo de la visión humanista y transformadora que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, haciendo realidad un gobierno cercano a la gente, atento a sus necesidades y que mediante apoyos y soluciones contribuye al bienestar y desarrollo de las y los tamaulipecos.

En Tamaulipas, con humanismo, voluntad y trabajo, la transformación educativa avanza.

35 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Dotarán de aparatos auditivos a 17 marsoteños

27 min ago

Culmina el 27 de noviembre la entrega del apoyo bimestral de las pensiones bienestar: Maryjose Martínez

29 min ago

Habrá en Soto la Marina Brigada “Gladiadores” para incendios forestales

3 horas ago

Destaca la Técnica 12 en Concurso de Escoltas y Juegos Deportivos: Ganó primer lugar de Escoltas

4 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button