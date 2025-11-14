Asistió el Secretario de Educación a la Brigada “Transformando Familias” en Soto la Marina

El Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, asistió a la brigada “Transformando Familias”, realizada en Soto la Marina, para sumar esfuerzos con el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la Dra. María de Villarreal.

Cientos de familias se dieron cita para recibir los servicios educativos y de asistencia que la SET ofrece a través de instituciones como ITABEC, ITACE, COBAT, ITEA, Preparatoria Abierta, la Dirección de Programas Transversales y Equidad de Género, entre otros.

Con becas, oportunidades de capacitación y programas de educación básica, media y para adultos, se beneficia directamente a niñas, niños, jóvenes y personas adultas de la región.

Las brigadas “Transformando Familias” son ejemplo de la visión humanista y transformadora que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, haciendo realidad un gobierno cercano a la gente, atento a sus necesidades y que mediante apoyos y soluciones contribuye al bienestar y desarrollo de las y los tamaulipecos.

En Tamaulipas, con humanismo, voluntad y trabajo, la transformación educativa avanza.