Reconoce el PAN Soto la Marina trabajo periodístico de El Redactor en sus 31 años de fundación

Al estar por cumplir El Redactor el 31 Aniversario de su fundación el próximo 29 de noviembre, como el medio de comunicación más importante de Soto la Marina, el Partido Acción Nacional a través de su dirigente local, Profr. Audelio Urbina Conde, reconoce el profesionalismo y la verticalidad con que ha manejado su periodismo impreso, pero ahora también en su edición digital, así como a través de las redes digitales.

Así lo dejó saber el Profr. Audelio Urbina Conde durante la visita que hizo a las oficinas de El Redactor, para llevar un presente en nombre del Comite Municipal Partido Acción Nacional del que es dirigente, para quienes formamos parte de esta casa editora, que fue recibido y agradecido por nuestro Director General, Profr. Humberto de la Garza González.

“Les reconocemos profesor Humberto, el trabajo periodístico que han realizado durante 31 años aquí en Soto la Marina, sabemos que no fue fácil, pero por su profesionalismo se ganaron la confianza ciudadana”, fueron algunas de las palabras del Profr. Audelio Urbina Conde; ante quien nuestro director general le reiteró que la política profesional de El Redactor se mantendrá firme, porque es un compromiso con la sociedad.