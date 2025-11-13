Visitó el Secretario de Educación el COBAT 16

Una importante visita llevó a cabo al COBAT 16 Soto la Marina el Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Angel Valdez García, quien tuvo como anfitriona a la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena en su calidad de directora.

El titular de la SET sostuvo un diálogo con alumnos y todo el personal del COBAT 16, destacando que el firme apoyo que la institución educativa que a nivel estatal dirige el CP Víctor Manuel González Salum, recibe por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, para que sus estudiantes reciban una educación de calidad, humana y con valores, para que sigan con éxito sus estudios universitarios, reiterando asimismo el apoyo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas al Colegio de Bachilleres de Tamaulipas

La Mtra. Juana Irene Hernández Cadena le agradeció al Secretario de Educación, Miguel Angel Valdez García por la visita y en nombre de la comunidad educativa del COBAT 16 reiteró el compromiso de mantener una calidad educativa de nivel, como siempre lo han demostrado.

En la visita, el Secretario de Educación realizó un recorrido por las instalaciones del COBAT 16.

Cabe hacer mención que el Secretario de Educación, Miguel Angel Valdez García, estuvo en esta población de Soto la Marina porque asistió a la Brigada “Transformando Familias” que llevó a cabo el Sistema DIF Tamaulipas, para acercar servicios y apoyos a la población marsoteña.