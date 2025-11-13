Se suma Secretaría de Turismo al DIFTON 2025 “Juguetes por montón” en apoyo a niñez tamaulipeca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2025.- Trabajadores de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas se sumaron con entusiasmo a la campaña DIFTON 2025 “Juguetes por montón”, recolectando juguetes en apoyo permanente a las acciones impulsadas por la presidenta del DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal.

El Secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó la importancia de sumarse a esta iniciativa que realiza la noble institución.

“En la dependencia a mi cargo, mujeres y hombres participan haciendo eco de las palabras del gobernador Américo Villarreal Anaya, de impulsar una sociedad colaborativa y participativa”, agregó.

El funcionario estatal lanzó una invitación a la sociedad y a las empresas para que se sumen a la donación de juguetes y a las acciones que implementa el DIF Tamaulipas.

“Una institución que siembra una cultura de paz y regala sonrisas y esperanza a cada niña, niño y adolescente de Tamaulipas, un estado que lo tiene todo”, señaló.

Finalmente, Hernández Rodríguez expresó que no hay nada más lindo que ver la cara de felicidad de una niña o un niño al recibir un regalo, ya que esa sonrisa sincera y la emoción en sus ojos hacen que todo valga la pena.