Invita INJUVE a participar en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2025 y ganar hasta 50 mil

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2025.- El Director General del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), Oscar Azael Rodríguez Perales, invitó a participar en el Premio Estatal de la Juventud 2025, galardón que distingue a las y los jóvenes que destacan en diversos ámbitos del desarrollo.

Informó que la convocatoria se mantiene abierta hasta el próximo 20 de noviembre, por lo que las personas interesadas pueden realizar su registro consultando las bases en el siguiente enlace, tomando en cuenta no haber recibido el Premio en ninguna de sus ediciones anteriores,https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/wp-content/uploads/sites/19/2025/10/convocatoria-premio-estatal-de-la-juventud-2025-injuve-tamaulipas.pdf

Explicó que fue diseñada de forma amigable y fácil de entender para quienes desean aplicar, básicamente cumplir con la documentación general, además, presentar una carta postulación en donde se manifiesten los motivos y aspiraciones para ser acreedor al Premio.

Asimismo, detalló que los aspirantes deberán redactar una síntesis curricular exponiendo su trayectoria en el área en la que están participando, proyectos relevantes, impacto a la comunidad, así como logros y reconocimiento a nivel estatal, nacional e internacional.

“El galardón mantiene sus dos categorías: “A”, de 12 a 17 años, y “B” de 18 a 29 años, en sus nueve distinciones: Desarrollo Académico, Cultura y Artes, Género y Diversidad, Apoyo al Campo y Desarrollo Rural, Cuidado del Medio Ambiente, Impulso al Emprendimiento, Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, Cultura Política y Democracia Participativa, y, Ciencia y Tecnología”, puntualizó.

Refirió que esta es una suma de esfuerzos en la gestión económica por parte del INJUVE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que encabeza Luis Gerardo Illoldi Reyes, ya que las personas ganadoras recibirán un estímulo económico que asciende a $50,000 mil pesos, premiando únicamente el primer lugar por cada área de participación y categoría.

“Gracias al apoyo del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y a su visión humanista, se reconocerán a las juventudes que contribuyen a la transformación de Tamaulipas, entregando en esta ocasión un total de $900,000 mil pesos en premios” dijo finalmente.