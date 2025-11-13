Por: Raúl Terrazas Barraza

CENEVAL-UAT

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, es por mucho el gran aliado de las Universidades del país, por ello, ampliar la colaboración siempre será un acierto entre los responsables de estas instituciones, ello debido a que, como piensa el Rector de la UAT, MC Dámaso Anaya Alvarado, se fortalecen los procesos de evaluación, mejoran los programas y los servicios académicos que la Universidad del Estado da a la sociedad.

La titular Carmen Enedina Rodríguez Armenta y el Rector se reunieron y fue un encuentro muy productivo, porque se analizó la propuesta del CENEVAL para otorgar becas institucionales a estudiantes de la UAT, así como apoya y cooperar en el desarrollo académico, bajo la premisa del manejo adecuado de los mecanismos que promueven la consolidación de la calidad, transparencia e innovación en la educación superior.

La funcionaria federal hizo hincapié en ell humanismo universitario que distingue a la UAT, por ser una institución que profesa con el ejemplo los valores en su comunidad, además de que, desde la Rectoría que tiene a su cargo el médico Anaya Alvarado existen acciones con auténtica vocación humanista y un compromiso real para el desarrollo social y educativo de Tamaulipas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Educación Superior, busa con sus acciones la transformación de la educación superior y eso permite a los líderes de las Universidades del país, establecer compromisos puntuales con CENEVAL, como es el caso de la posible certificación del Bachillerato en línea que pronto comenzará en la UAT, para que, la educación media superior esté a la mano de quienes pretenden crecer, sin dejar sus actividades laborales.

La coordinación entre las dos instituciones tiene que ir más allá de evaluar y certificar, es decir, trabajar de manera estratégica, como si se planearán cosas para que, el futuro se convierta en presente con mejores mecanismos de operación y entregar, por parte de la Universidad profesionistas competitivos y creativos que transformen el espacio en el que se desempeñen y, por parte del CENEVAL fomentar en todo momento la calidad educativa.

Los otros

Este miércoles fue 12 de noviembre, antes de que llegara la era de las tecnologías de la información y de que aparecieran las redes sociales, elementos que cambiaron la forma de comunicación entre las personas, ce celebraba y en grande el Día del Cartero.

Ahora, pocos, muy pocos se acordaron de ellos, en el entendido de que todavía los hay, aunque son muy pocos, pero, el Servicios Postal Mexicano existe, obvio con un cambio de forma de operar, porque ahora está en la competencia de los envíos por paquetería más que por la entrega de correspondencia entre las personas.

El punto es que, ahora el Día del Cartero debería involucrar a todas las personas que mandan correos electrónicos, porque serán sus propios carteros y, de esa forma la fecha no se perdería, aunque, hay quienes comentan que más que envío de correos, ahora se da la comunicación por mensajes, así que, instaurar el Día del Mensajero de Redes, sería la otra opción en este asunto de la comunicación entre personas.

En el municipio de González, las autoridades del Ayuntamiento andan que no los calienta ni el sol, porque el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, respalda la inversión de varias decenas de millones de pesos requeridos para incorporar al sistema de abastecimiento de agua de la cabecera municipal y de varias comunidades rurales, mediante la construcción de una toma del Río Guayalejo agua en cantidades suficiente para garantizar el suministro por varios lustros.

Por cierto, el funcionario estatal, que la sabe a la perfección a los asuntos del uso del agua para las actividades humanos y productivas, estuvo en la reunión del Consejo de Cuenta del Río Bravo y que dependen de la Gerencia Norte de CONAGUA, en donde exigió mejor aprovechamiento de los recursos financieros e hídricos, cosa que debió de clara muy hondo a los funcionarios de CONAGUA que tienen su base en la ciudad de Monterrey, ya que, su compromiso con Tamaulipas nunca ha quedado claro, pese a que, desde su jurisdicción se toman decisiones que afectan o benefician a las y los tamaulipecos de la zona Fronteriza.

La soberbia de los funcionarios de CONAGUA Norte, parece que llegó a su fin, porque Quiroga Álvarez, está decidido a poner los puntos sobre las íes a cada acuerdo, determinación o acción que se tome en esa instancia, porque siempre repercutirá de una u otra forma en Tamaulipas.

En la pugna que el presidente del Congreso del Estado, Diputado Humberto Prieto Herrera tiene con los panistas de Reynosa, su tierra y con quienes en alguna parte de su carrera política coincidió, desde luego que será larga, pero, mientras más pronto haga las denuncias contra los exfuncionarios del pasado reciente, más rápido se los quitará de encima y dejará que las autoridades hagan su chamba.

El Buen Fin que comienza este jueves y concluye de manera oficial el lunes, pero, se alargará hasta el martes en la modalidad de compras en línea, contará con el respaldo de las autoridades estatales y federales para incrementar la seguridad en las zonas comerciales de las ciudades, para que, las personas que acudan a aprovechar las ofertas, puedan percatarse de que no corren riesgos.

Desde la Federación de Cámaras Nacional de Comercio de la entidad, FECANACO, se corrió la versión del compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad en las ciudades con motivo del aumento en el circulante para las compras del Buen Fin.