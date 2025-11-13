Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Plan Michoacán en marcha

A raíz del desastre de lo que pasó en Michoacán y que por cierto muy lamentable, ahora ya está en marcha el Plan en ese estado por la paz y la justicia. Ya se dijo, sellaran con más de 12 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina toda la entidad de esa tierra caliente, para que delincuentes no entren ni salgan del estado.

Se trata de un estado de FUERZA por tierra y mar, cerrando también los tres puertos más importantes. Se trata de asegurarse el control total de la entidad y que bueno.

Por otro lado, se harán visitas casa por casa para brindar apoyo y seguridad a todo el estado, además la Secretaría de Economía anunció un programa emergente para la creación de empleos y promover así el desarrollo económico. Pendientes.

Tiempo de mujeres

Si vemos ahora, la actual administración estatal le está apostando cien por ciento a las mujeres y no descarte que las féminas repunten más adelante en otros espacios más. Por ejemplo, en sindicatos y en cargos de elección popular.

Es por ello que, hoy es tiempo de las mujeres en Tamaulipas, que nadie lo dude, porque cada vez son más las que destacan no sólo en el sector público, sino también en muchas otras disciplinas. ¿Se estará acercando la hora de que también tengamos una gobernadora en el estado? El tiempo lo dirá y entonces dialogaremos más al respecto.

Visita el rector de la UAT la Prepa 3

Dámaso Anaya Alvarado, rector de la máxima Casa de Estudios de la UAT, visitó la Escuela Preparatoria No. 3 con el propósito de extender el vínculo con su comunidad estudiantil, académica y administrativa, además de constatar los avances en infraestructura y desarrollo académico que impulsa este plantel universitario.

Durante su recorrido, realizado en el marco del programa “Un día con tu rector”, Dámaso Anaya fue recibido por la directora del plantel, Maribel Soberón García, junto con docentes y estudiantes, quienes compartieron los logros, proyectos y experiencias que distinguen a esta preparatoria.

El rector destacó la importancia de mantener un contacto directo con la comunidad universitaria escuchando de primera mano sus inquietudes y acompañando sus avances, como parte de una administración cercana y comprometida con todos los programas educativos de la UAT.

NOTAS CORTAS

1.- Por donde quiera vemos a las cuadrillas de Obras Públicas del municipio de Victoria recarpeteando calles y otros limpiando avenidas, sobre todo donde hay hierba o maleza, lo que se constata el compromiso de mejorar la infraestructura vial del municipio. Así el propio alcalde Lalo Gattás y los titulares de estas áreas supervisan que todo marche bien y que las vialidades luzcan totalmente renovadas para beneficio de las familias victorenses.

2.- Hoy jueves 13 de noviembre arranca el “Buen Fin” en su XV edición y concluye el próximo lunes 17. Así que si tiene lana, pues a comprar con responsabilidad y aprovechar los respectivos descuentos, sobre todo para los regalos de navidad.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.