Apoyos y servicios brindó a marinenses la Brigada “Transformando Familias” del DIF

Cientos de marinenses fueron atendidos con apoyos y servicios dentro la Brigada “Transformando Familias” que el Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal hizo llegar, con el con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias y acercar los servicios del Gobierno del Estado y del Sistema DIF Tamaulipas.

La jornada fue encabezada por la Directora General del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, con la representación de la Dra. María de Villarreal, quien acompañada por la Presidenta Municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, recorrió cada uno de los módulos instalados por el organismo y las distintas dependencias del Gobierno de Tamaulipas, para constatar la atención que se estaba brindando a familias del municipio.

En un mensaje durante el evento, la Dra. Patricia Eugenia Lara Ayala transmitió un saludo de parte de la Dra. María de Villarreal y del gobernador Américo Villarreal, agradeciendo la bienvenida que les fue ofrecida a quienes forman parte de la Brigada “Transformado Familias”, puntualizando que estas acciones forman parte de distintos programas, con la participación de distintas dependencias tanto del DIF Tamaulipas como del Gobierno del Estado.

Por su parte la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez le pidió a la representante de la Dra. María de Villarreal, que le llevara un saludo y agradecimiento a por estos apoyos que hizo llegar a través de la Brigada “Transformando Familias”.

Durante la brigada, se ofrecieron servicios por parte de las áreas del Sistema DIF Tamaulipas, tales como programas alimentarios, fortalecimiento familiar, atención ciudadana y a población prioritaria, desarrollo comunitario, así como servicios de salud, atención dental y nutricional, además de la entrega de aparatos funcionales, auditivos, lentes graduados y apoyos alimentarios.

Asimismo, diversas dependencias estatales participaron otorgando trámites y servicios gratuitos o a bajo costo, entre ellas la Oficina Fiscal, el Registro Civil, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), módulos de información sobre becas y asesoría jurídica, entre otros, además del Colegio de Notarios de Tamaulipas.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de acercar los programas y servicios que promueven el bienestar y la inclusión social de las familias tamaulipecas, fortaleciendo el tejido comunitario y brindando atención digna y cercana a quienes más lo necesitan.