Impulsa UTMART innovación y liderazgo emprendedor universitario

Con la finalidad de dotar de mejores herramientas a las y los universitarios para su formación profesional, la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART) organizó el seminario “Aprender para Emprender”, impartido por el Mtro. Roberto Carlos Menchaca Hernández, consultor de Bancomext.

Guadalupe Acosta Villarreal, rector de la universidad, señaló que el objetivo de esta capacitación es que las y los estudiantes comprendan que el emprendimiento es la acción de comenzar una obra, negocio o proyecto, que requiere identificar oportunidades, asumir riesgos y aplicar la creatividad, la persistencia y las habilidades necesarias para convertir una idea en una innovación exitosa.

Indicó que el desarrollo de estos trabajos se llevó a cabo durante cinco días de formación intensiva, con la participación de más de 60 participantes, quienes adquirieron conocimientos y herramientas prácticas orientadas al fortalecimiento de sus proyectos e iniciativas empresariales.

Precisó que durante la capacitación se destacó que emprender va más allá de iniciar una empresa, ya que puede ser una fuerza que impulsa el desarrollo económico y social de Tamaulipas y de México, además de resolver problemas y generar valor en diferentes ámbitos, incluso sin fines de lucro.

Subrayó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, con la educación, la innovación y el emprendimiento, como ejes fundamentales para impulsar la generación de ideas, oportunidades y empleos que contribuyan al desarrollo económico y social de la región.

Reafirmó también el compromiso de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario de consolidarse como una institución de excelencia en la educación superior, convirtiéndose en un espacio clave para el desarrollo y la transformación que requiere la entidad desde la academia.