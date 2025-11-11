Tamaulipas impulsa infraestructura de seguridad con inversión histórica en estaciones fronterizas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 11 de 2025.- El Gobierno de Estado continúa fortaleciendo la infraestructura de seguridad con una inversión de 869 millones de pesos (MDP) en la construcción de 15 Estaciones Seguras distribuidas en la franja fronteriza de Tamaulipas, sumados a los 565 MDP invertidos en este rubro desde el inicio de esta administración gubernamental.

El titular de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya subrayó que del proyecto de 15 estaciones, solo faltan dos por liberar el predio donde se construirán, que son la de Río Bravo y la que se encuentra entre Ciudad Guerrero y Nuevo Laredo. Destacó que los edificios de Reynosa Norte, Valadeces (Díaz Ordaz), Camargo y Miguel Alemán está casi por finalizar la obra externa.

Agregó que los citados trabajos están proyectados para concluir en el 2026 y refirió que, al terminar la construcción de cada Estación Segura, inmediatamente serán equipadas.

“Las Estaciones Seguras servirán como puntos estratégicos de vigilancia, atención y respuesta inmediata ante emergencias o situaciones de riesgo.

Además permitirán fortalecer la presencia de autoridades estatales en los principales cruces de la Carretera Ribereña, zona que históricamente había sido desatendida en este ámbito”, apuntó el secretario.

El servidor público destacó que en los primeros tres años de esta administración estatal, se llevaron a cabo obras en materia de seguridad como la construcción del Complejo para la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ubicado en el poblado El Tejón, municipio de San Fernando y la primera etapa de la Ciudad Judicial en la capital del estado.