Se suma UTTN a plataforma federal SaberesMx

-Con sus programas académicos y su calidad educativa, la UTTN incide en seis sectores prioritarios del Plan México 2025-2030 del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- Noviembre 11 de 2025.- Con el propósito de acercar el conocimiento a la población en general, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) se suma a la plataforma SaberesMx, iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Edgar Garza Hernández, rector de la UTTN, explicó que la plataforma SaberesMx es una herramienta de orientación vocacional en la que la población podrá consultar las carreras existentes y de nueva creación, así como las microcredenciales y cursos que imparten las universidades de todo el país.

Informó que este sistema será enriquecido con los contenidos de todas las instituciones de educación superior, democratizando así el acceso al conocimiento y convirtiéndose en un instrumento de movilidad social.

Señaló que la plataforma SaberesMx fue presentada en el marco de la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para la Transformación de México, evento al que asistió y que contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Comentó que la UTTN incide en seis sectores productivos prioritarios y vocaciones regionales impulsadas por el Gobierno Federal dentro del Plan México 2025–2030, los cuales son: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Energía, Bienes de Consumo y Economía Circular, Aeroespacial, Semiconductores, y Automotriz y Electromovilidad. Estas áreas delinean rutas de colaboración hacia una transformación educativa incluyente e innovadora en México.

Garza Hernández reconoció que el desarrollo que están teniendo las universidades tecnológicas en Tamaulipas es gracias el impulso que reciben del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, lo cual se refleja en la participación que tienen en el escenario educativo nacional, al integrarse en proyectos como la plataforma SaberesMx.