Refuerza Gobierno de Tamaulipas sanidad pecuaria con caninos especializados

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 11 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), llevó a cabo la selección de aspirantes que formarán parte del programa de manejo de caninos para la detección del gusano barrenador en el estado de Tamaulipas.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya, informó que para marzo de 2026 los caninos estarán completamente capacitados y listos para iniciar operaciones en la entidad. Una vez concluido su adiestramiento, los perros y sus manejadores conformarán binomios caninos especializados en la detección temprana del gusano barrenador.

Estos equipos serán asignados principalmente al Punto de Verificación Interna (PVI) de Altamira, considerado el punto de mayor flujo en el estado, con el objetivo de reforzar las acciones de bioseguridad y prevenir el ingreso de esta plaga a territorio tamaulipeco.

“Con esta acción, damos cumplimiento a la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, de blindar a Tamaulipas contra la posible entrada del gusano barrenador, protegiendo así la sanidad y productividad de nuestro sector pecuario”, destacó el subsecretario Amaya.

El Centro de Adiestramiento Canino del SENASICA es el encargado de la capacitación de los binomios. Las médicas veterinarias Lourdes Alarcón Cruz y Maite Tontle Rentería lideran el proceso de entrenamiento, que incluye la detección de productos de origen animal o vegetal que representen riesgo sanitario, así como la especialización en la identificación del gusano barrenador.

El subsecretario señaló que de esta manera, el Gobierno de Tamaulipas trabaja de la mano con la Federación, reafirmando su compromiso con la protección sanitaria del sector agropecuario y la inocuidad de los productos alimentarios, mediante el fortalecimiento de la vigilancia fitosanitaria en los puntos estratégicos de ingreso al estado.