Participarán estudiantes tamaulipecos en el programa de “Electrificación al 100%”

Altamira, Tamaulipas.- Noviembre 11 de 2025.- Las y los estudiantes tamaulipecos de las diferentes instituciones educativas del estado, participarán activamente en el programa de “Electrificación al 100%”, así lo dio a conocer el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la SEDENER, Roberto Manuel Rendón Mares.

Esto con el objetivo de que las y los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos técnicos y adquirir una amplia experiencia en la instalación de sistemas fotovoltaicos.

El subsecretario ha visitado el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y la Universidad Tecnológica de Altamira, para empezar el proceso donde las y los estudiantes con carreras relacionadas a energías renovables participen en el Programa “Electrificación al 100%”, en su fase de instalación, coordinación y mantenimiento.

Señaló que recorrerán diferentes universidades para hacer la invitación y formar estudiantes más capacitados y preparados, para fortalecer el sistema energético nacional.

Rendón Mares destacó que este trabajo es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Energético, con la participación activa de la Secretaría de Bienestar Social y el Sistema DIF Tamaulipas en beneficio de las familias tamaulipecas.