Estatales

Participarán estudiantes tamaulipecos en el programa de “Electrificación al 100%”

29 min ago
1 minuto de lectura

Altamira, Tamaulipas.- Noviembre 11 de 2025.- Las y los estudiantes tamaulipecos de las diferentes instituciones educativas del estado, participarán activamente en el programa de “Electrificación al 100%”, así lo dio a conocer el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la SEDENER, Roberto Manuel Rendón Mares.

Esto con el objetivo de que las y los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos técnicos y adquirir una amplia experiencia en la instalación de sistemas fotovoltaicos.

El subsecretario ha visitado el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y la Universidad Tecnológica de Altamira, para empezar el proceso donde las y los estudiantes con carreras relacionadas a energías renovables participen en el Programa “Electrificación al 100%”, en su fase de instalación, coordinación y mantenimiento.

Señaló que recorrerán diferentes universidades para hacer la invitación y formar estudiantes más capacitados y preparados, para fortalecer el sistema energético nacional.

Rendón Mares destacó que este trabajo es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Energético, con la participación activa de la Secretaría de Bienestar Social y el Sistema DIF Tamaulipas en beneficio de las familias tamaulipecas.

29 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Refuerza Gobierno de Tamaulipas sanidad pecuaria con caninos especializados

33 min ago

Tamaulipas impulsa infraestructura de seguridad con inversión histórica en estaciones fronterizas

36 min ago

Tamaulipas, el destino deportivo de México: Secretaría de Turismo

41 min ago

Inicia STPS jornada de reclutamiento con amplia participación ciudadana

47 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button