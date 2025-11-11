Estatales

Inicia STPS jornada de reclutamiento con amplia participación ciudadana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 11 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas informó sobre el inicio de la jornada especial de reclutamiento realizada este martes, donde buscadores de empleo acudieron para aprovechar las vacantes ofertadas como parte de las acciones permanentes de vinculación laboral impulsadas por la dependencia.

Durante la actividad, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Carolina Iveth Martínez Molano, acudió personalmente para supervisar el desarrollo de la jornada, dialogar con los asistentes y reafirmar el compromiso de la secretaría por acercar oportunidades reales a las y los tamaulipecos.

En esta estrategia, la subsecretaria destacó el respaldo del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha instruido fortalecer los mecanismos de vinculación para que el sector productivo y la población encuentren canales más eficientes de interacción laboral.

Este miércoles concluirá la etapa de reclutamiento y una vez que los candidatos sean seleccionados, iniciarán un curso de certificación de 50 horas en la capital del estado, para posteriormente concluir en Tampico, con el simulador virtual que se tiene en el Conalep.

La funcionaria dijo que estas jornadas forman parte del impulso permanente al empleo digno y formal que promueve el Gobierno de Tamaulipas, alineado a los principios de bienestar, crecimiento y justicia social del Gobierno de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.

