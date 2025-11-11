Impulsa UPRR equidad y desarrollo integral con becas institucionales

Miguel Alemán, Tamaulipas.– Noviembre 11 de 2025.- Con la finalidad de impulsar el nivel académico, la equidad educativa y el desarrollo integral de sus estudiantes, la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) lleva a cabo la entrega de convenios de becas institucionales, correspondiente al cuatrimestre septiembre–diciembre 2025.

Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, mencionó que en esta ocasión un total de 106 estudiantes resultaron beneficiados con este importante programa de apoyo, en el cual se otorgaron diversos tipos de becas de acuerdo con los contextos y aptitudes de cada uno de las y los universitarios.

“De ellos, 58 recibieron la beca Cazador de Talentos, 14 la beca Socioeconómica, 33 la beca de Grupos Vulnerables y uno, la beca Hijo de Trabajador UPRR. Cada una de estas becas representa una oportunidad para fortalecer el esfuerzo, la constancia y la dedicación de las y los jóvenes que forman parte de la comunidad universitaria”, precisó.

Explicó que el programa Cazador de Talentos cubre el 100 por ciento del pago de la colegiatura y está dirigido a estudiantes que obtuvieron los primeros lugares al concluir su bachillerato y que han mantenido un promedio de 9 o 10 durante sus estudios universitarios.

Por su parte, indicó que las becas socioeconómicas benefician a estudiantes que las solicitan y deben tener un promedio mínimo de 8. Estas son evaluadas y

autorizadas por el Departamento de Tutorías y Asesorías, mediante la realización de un estudio socioeconómico.

Refirió que las becas de grupos vulnerables están destinadas a estudiantes que enfrentan situaciones familiares particulares, tales como ser hijos de madres solteras, jóvenes que viven de manera independiente o que trabajan y estudian, alumnas que han tenido un bebé o estudiantes cuyos padres enfrentan problemas económicos o se encuentran sin localizar.

Finalmente, explicó que la beca Hijo de Trabajador UPRR constituye un derecho institucional para las hijas e hijos del personal que forma parte de la universidad.