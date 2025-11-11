Impulsa SEDENER la reclasificación de tarifas eléctricas en Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 11 de 2025.- Con el objetivo de tener tarifas eléctricas justas y llevar la justicia energética a las familias tamaulipecas, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, se reunió con personal de CFE para impulsar la reclasificación de las tarifas.

Por instrucción del secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, encabezó una reunión de trabajo con el gerente de la División Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Tomás Bourjac Peralta, y funcionarios de esta empresa pública en las oficinas de la CFE en Tampico para analizar la reclasificación de estas tarifas.

Dicho valor establecido es calculado inicialmente por la Gerencia Divisional con base en las mediciones de temperatura ambiental proporcionadas por las estaciones meteorológicas de la CONAGUA.

Rendón Mares señaló que estas tarifas son remitidas a las oficinas centrales de la CFE, donde, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se determina la tarifa final aplicable.

Asimismo, destacó que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal se trabajará fuertemente para llevar la justicia energética a todas las familias tamaulipecas y contribuir al bienestar económico de los hogares del estado.