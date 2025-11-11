Implementación exitosa en Tamaulipas de la Estrategia Vida Saludable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2025.- De acuerdo con los más recientes reportes de las autoridades federales, la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz” se ha desarrollado en la entidad de manera exitosa, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Estamos muy contentos porque, efectivamente, nos reporta la mesa federal, que presiden el secretario Mario Delgado y Zoé Robledo, director del IMSS, que la estrategia avanza bien y Tamaulipas está mostrando muy buenos resultados”, resaltó.

Comentó que Vida Saludable es una estrategia integral. Por una parte, se implementan brigadas que acuden a las escuelas primarias para obtener información sobre peso y talla, agudeza visual, salud bucal y hábitos de vida de cada una y cada uno de los estudiantes tamaulipecos. Por otra, se impulsa que las cooperativas escolares vendan únicamente alimentos saludables.

“Efectivamente, ya en las cooperativas hay consciencia. No hubo resistencia. Las que faltan nos han pedido permiso para implementar los cambios, están viendo cómo organizarse en la cocina, pero el programa Vive Saludable es un acierto de la presidenta Claudia Sheinbaum, y como ha dicho el doctor Américo Villarreal, debemos apoyarlo porque significa cambiar la forma de alimentarnos y fomentar hábitos saludables”, añadió.

Explicó que una vez que las autoridades de salud conozcan los resultados de las y los alumnos tamaulipecos, el siguiente paso será que el sistema de salud los convoque, junto con sus madres y padres, para asistir a las revisiones médicas con especialistas.

“Se realizó el tamizaje, se levantaron los primeros reportes y ahora lo que se necesita es que acudan al doctor, que asistan a la clínica. El sistema de salud comenzará a citar a niñas, niños y jóvenes, y aquí el llamado es para las mamás y los papás, para que los lleven, ya sea a las citas del IMSS Bienestar o en las secciones de salud. Esperamos que ese porcentaje de atención también sea alto”, subrayó.

Reiteró el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, que dirige el gobernador Américo Villarreal Anaya, con esta estrategia en la que la Secretaría de Educación coadyuva con otras dependencias federales y estatales, en una gran acción de política pública orientada a lograr una población escolar más sana y con mejores hábitos de vida.