Por: Raúl Terrazas Barraza

Guardia Estatal, tres años

En los Honores a la Bandera, fue recordada la formación de la Guardia Estatal, acción de la que se cumplieron ya tres años y que, tras intensas actividades de capacitación, disciplina y equipamiento, es una institución que está en todas las regiones de la entidad con buenos resultados, porque has recuperado la confianza de la ciudadanía, de acuerdo con las palabras expresadas por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad.

Puntualizó que la presencia de la Guardia Estatal se puede ver en ciudades y carreteras, que están en todos los sitios para atender las demandas de la población y con la encomienda de ser referentes de la seguridad que, como tal permitirá todavía más los indicadores de seguridad.

Villarreal Anaya, comentó que la Corporación desempeña sus acciones en base a inteligencia, con enfoque para la prevención y el análisis de las causas que propician conductas al margen de la Ley, para evitarlas y con ello bajar los delitos que la gente ya no quiere ver.

La Guardia Estatal, es producto la reconfiguración de Leyes, reglamentos y manuales operativos, al tiempo que, es de las corporaciones que requiere de inversiones en unidades móviles, equipos tácticos, unidades especiales, más personal, uviformes y armamento, para que sus resultados sean positivos y la gente pueda constatarlos como sucede en la actualidad.

Sobre este punto, el secretario de Seguridad Pública Carlos Arturo Pancardo Escudero, hizo ver que trabajan en la armonización Legislativa en materia de seguridad pública con dependencias de la administración estatal para que el marco normativo quede apegado al esquema federal, ejemplo de ello es la transferencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Tamaulipas al área que él maneja.

También señaló que después de tres años de la creación de la Guardia Estatal y de darle forma a una institución que está a la altura de las necesidades de seguridad de las y los tamaulipecos, el compromiso es con la profesionalización de sus agentes para que los agentes respondan a los estándares nacionales e internacionales.

Los otros

En asunto de tiempo, por increíble que parezca, ya está a días de arrancar la versión 2025 del operativo, Héroes Paisanos Invierno y durará del 28 de noviembre al ocho de enero del año que viene, con la finalidad de cuidar mediante acompañamiento a los mexicanos que radican en USA y que, estarán de visita con sus familias en todas las regiones de la entidad.

Desde luego, muchos más solo pasarán por Tamaulipas, porque su destino son otras entidades del país, pero igual son apoyados en su ingreso, tránsito, estancia y su viaje para estar de nuevo en gringolandia para comenzar otra gran jornada laboral anual

En la reunión de la Mesa de Coordinación y Construcción de Paz de esta semana, fue tratado el tema del Operativo que tienen a su cargo el Instituto Nacional de Migración y el del Migrante de Tamaulipas, pero, en el cual participan dependencias Federales, estatal y los Ayuntamientos, a quienes el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya que la coordinación sea exitosa como en años anteriores.

En el caso de las dependencias estatales, se trata de dar apoyo a los paisanos tanto en salud, seguridad, turismo, atención y orientación para que su paso por Tamaulipas implique puntos solamente positivos, dado que, el operativo Héroes Paisanos 2025, va más allá de una estrategia de apoyo, porque se trata de humanismo y respeto para generar confianza en los municipios, el estado y la federación.

La mayor cantidad de paisano, pasará por las carreteras de Tamaulipas del 10 al 25 de diciembre venideros, estarán en sus lugares de origen hasta el año nuevo y después el otro viaje, el que los llevará a sus chambas de nuevo.

El licenciado Manuel Muñoz Cano, sigue al frente del comité estatal del Partido Verde Ecologista de México, luego de que, el pasado fin de semana se concretó su permanencia, para organizar desde el nivel municipal la estructura con la cual competirá en las elecciones del 2027 para la renovación de Diputaciones Locales, Ayuntamientos, en el plano estatal y las Diputaciones Federales del Congreso de la Unión.

En esa encomienda contará con el respaldo de la Senadora Maki Ortiz Domínguez, quien acudió a reunión con los verdistas para concretar que se mantenga la estructura del comité estatal y puedan comenzar a trabajar en las instancias municipales.

Es probable que el peso de la sanción que le impuso el IETAM al dirigente del PVEM en Tamaulipas pese más de aquello que se espera hasta ahora, porque hasta podría convertirse en un lema de campaña de sus adversarias y adversarios.

Otro que sale con el mismo cuento de que, las alcaldesas y los alcaldes le inviertan a programas que, desde su perspectiva son mejores, es el Diputado plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche Romero, quien remarca que deben de mejorar su infraestructura turística y lo hace como si no supera que se requieren recursos presupuestales, de manera que, da un remedio, pero no da con que se haga.

Palabras, muchas palabras, como si los alcaldes requirieran que las y los Diputados locales les digan que deben de hacer para cumplir los compromisos que tienen con sus electores, en un escenario donde, el gran problema es el presupuesto, por ello, cada acuerdo que salga de los Legisladores y del Congreso del Estado, dirigido a los titulares de los Ayuntamientos debe incluir los recursos que se requieran para su instrumentación.

De no ser así, todo queda en jarabe de pico.