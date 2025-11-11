Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

De un momento a otro todo cambió en el país

El crimen del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, marcó y marcará durante todo el actual sexenio un antes y un después. El domingo 2 de noviembre se inicia la etapa de alerta y recomposición necesaria de Morena, porque estos últimos acontecimientos obligan al partido en el poder a defenderse de una nueva fuerza que nació ese mismo día.

La muerte de Carlos Manzo aceleró el pulso nacional, por lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió ese mismo día la publicación de un plan especial para el Estado de Michoacán, en donde el gabinete federal, empezando por Omar García Harfuch, presentaron una nueva estrategia ante el nuevo movimiento del sombrero, creado por su viuda Grecia Quiroz de Manzo, quien encabezará este nuevo movimiento que modificará todo lo que pase en este sexenio federal.

El tamaño de lo que pasó en Michoacán es muy grande, se han unificado por el terrible crimen del alcalde de Uruapan, lo que no es nada menor. Lo importante aquí es que los estados morenistas tendrán que hacer un alto en el camino y a la vez entender la nueva situación; no podrá seguir todo igual, habrá que comprometerse a apoyar a la presidenta en los nuevos puntos de acuerdo para resolver la nueva situación que actualmente enfrenta.

También otro cambio importante que se está dando, es en la nueva dirigencia del PAN nacional que se niega a seguir con las alianzas con el PRI y con cualquier otro partido político; habiendo otro nuevo liderazgo que también dividirá más en el nuevo conflicto.

Tamaulipas ha vivido en los últimos años momentos difíciles entre divisiones y errores de grupo y seudos líderes; habremos de revisar las nuevas condiciones para evitar que se complique la situación más de la cuenta. Esperemos entonces los nuevos planes y lo que se presentará más adelante. Así que pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Una buena y una mala en la SET…La buena, es que si los pronósticos no fallan, los trabajadores de la Educación en Tamaulipas recibirán una parte de su aguinaldo los primeros días de diciembre y el resto en enero del año entrante. La mala, es que no saben administrar los billetes y ya lo deben y siempre se andan quejando que no les alcanza.

2.- Atento aviso del sector salud:

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro hace un atento llamado y recomienda a la población tomar las medidas preventivas como el abrigarse adecuadamente y evitar los cambios bruscos del clima, esto luego con las bajas temperaturas que ya se registran en todo el territorio tamaulipeco,

De igual manera señaló que entre las medidas preventivas también se podría dar la suspensión de clases en caso de que las temperaturas desciendan considerablemente y exhortó a proteger a la población más vulnerable como los niños y la gente de la tercera edad, por lo que hizo la recomendación a vacunarse contra dichos males a fin de evitar que los casos sigan en aumento, compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, ya que la salud es prioridad de prioridades de su gobierno, dijo el funcionario estatal.

3.- Desde la Ciudad de Madero nos reportan que no hay nada que no se pueda ver trasparentemente en el Hospital IMSS-Bienestar, luego de un incidente que se suscitó recientemente en contra de su titular cuando bien se sabe que todo marcha sobre ruedas y si se reconoce que falta personal, pero ya está notificado en la capital tamaulipeca y estarán por ahí a tomar cartas en el asunto por el bien de todos.

También sabemos que desde la llegada del doctor Salvador Mojarro Sánchez a este nosocomio, las cosas han cambiado para bien, tanto para los derechohabientes como para todo el personal que labora ahí. Y tampoco que se le haga al cuento, pues no ha habido malos tratos o comportamientos prepotentes hacia el personal y los que conocemos perfectamente al Dr. Mojarro Sánchez no desde ahorita, siempre ha sido muy atento y caballeroso donde quiera que este, pues su profesión lo recomienda, es muy profesional y pocos hay de esos, se los aseguro, por lo que seguramente todo tendrá un final feliz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.