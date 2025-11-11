Convoca COLTAM a Maestría en Política y Gestión Pública 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 11 de 2025.- El Colegio de Tamaulipas (COLTAM) convoca a las y los interesados a ser parte de la Maestría en Política y Gestión Pública, un programa académico de excelencia dirigido a profesionales que deseen fortalecer sus conocimientos y capacidades para el análisis, diseño e implementación de políticas públicas efectivas.

El rector del COLTAM, Marco Antonio Moreno Castellanos, mencionó que la maestría tiene una duración de dos años (cuatro semestres), es de modalidad presencial y ofrece una formación integral que combina teoría, metodología y práctica, abordando los principales retos de la gestión pública contemporánea.

Informó que el programa dará inicio el 9 de enero de 2026, con asignaturas que integran teoría política, análisis jurídico y herramientas metodológicas necesarias para la gestión pública moderna, en un horario compatible con la actividad profesional: viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Compartió que las y los estudiantes abordarán temas como problemas públicos, estadística aplicada, diseño y evaluación de políticas públicas, economía política y del sector público, así como teoría de las organizaciones y fundamentos jurídicos y políticos de la administración pública.

Además, se promueve la formación ética y el liderazgo, el estudio de la democracia y los derechos humanos, y el desarrollo de competencias para la investigación y la toma de decisiones en el ámbito gubernamental.

Indicó que el proceso de recepción de solicitudes estará abierto hasta el 14 de noviembre de 2025, y las entrevistas se realizarán del 18 al 28 de noviembre, para dar paso a las inscripciones del 1 al 15 de diciembre.

Entre los requisitos para ingresar a este programa se encuentran: título de licenciatura, currículum vitae actualizado, carta de exposición de motivos, anteproyecto de investigación, acta de nacimiento, CURP y dos fotografías tamaño infantil, así como cubrir los gastos de colegiatura: inscripción semestral de $3,150.00 y colegiatura mensual de $2,150.00.

Enfatizó que este posgrado refleja el compromiso del COLTAM por impulsar una educación especializada que forme a profesionistas con capacidades para el desarrollo e implementación de políticas públicas exitosas, que contribuyan a la transformación de Tamaulipas, acorde con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y respalda el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Destacó que la Maestría en Política y Gestión Pública del Colegio de Tamaulipas se distingue por su cuerpo docente de alto nivel académico, su enfoque en la investigación aplicada y su compromiso con la formación de servidores públicos, investigadores y profesionales capaces de incidir en el desarrollo institucional y social del país.

Las y los interesados en obtener mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 8343060061 y 8341890609, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, así como al correo cga.coltam@tamaulipas.gob.mx o a través del sitio web www.coltam.edu.mx.