Capacita SABG al Comité de Contraloría Social del PACMyC

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 11 de 2025.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, a través de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y el Departamento de Contraloría Social, realizó la capacitación al Comité del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2025 en Tamaulipas.

El objetivo es garantizar la transparencia y el seguimiento adecuado de los recursos asignados a los proyectos seleccionados, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), adscrito a la Secretaría de Bienestar Social, señaló Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas.

Señaló que con un monto cercano a los 4 millones de pesos de subsidio para los proyectos inscritos, las y los ganadores fueron seleccionados con base en criterios de impacto social, viabilidad y pertinencia cultural 52 proyectos comunitarios que recibirán apoyo económico para su desarrollo en distintas regiones del estado, representando un impulso a las expresiones culturales locales, la participación ciudadana y la preservación del patrimonio intangible de las comunidades tamaulipecas.

“Con la integración de este comité estatal y el acompañamiento de Contraloría Social, se busca asegurar que los recursos públicos se ejerzan con responsabilidad, equidad y apego a la normatividad vigente”, aseguró Pedraza Melo.

Por último, dijo que con estas acciones, se sostiene el compromiso a la transparencia, la rendición de cuentas y el impulso a la cultura comunitaria, como parte de una política pública orientada al desarrollo social y cultural sostenible, visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.