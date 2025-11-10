Recomienda SST protegerse de las bajas temperaturas

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2025.- Con las bajas temperaturas que ya se registran en territorio tamaulipeco, el Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, recomendó a la población tomar las medidas preventivas como el abrigarse adecuadamente y evitar los cambios bruscos del clima.

En entrevista, previo a los honores a la bandera, el funcionario estatal señaló que entre las medidas preventivas también se podría dar la suspensión de clases en caso de que las temperaturas desciendan considerablemente, y exhortó a proteger a la población más vulnerable como los niños y los adultos mayores.

Dijo que ya se registra un incremento de casos de enfermedades respiratorios agudas, en donde padecimientos como Influenza suman unos 54 casos y 20 pacientes se han confirmado con la enfermedad de COVID, por ello mencionó lo importante que es acudir a vacunarse para que cuando lleguen los días más fríos estemos debidamente protegidos.

El Secretario de Salud, también fue cuestionado sobre la enfermedad de Boca-Mano-Pie, la cual se ha dado el seguimiento puntual a la evolución de la enfermedad en el estado, así como a la aplicación de las medidas preventivas correspondientes para proteger la salud de la población infantil, ya que es el grupo que se ha visto más afectado por este padecimiento.

“Aunque es una enfermedad autoinmune, seguimos vigilando su comportamiento y a la fecha el registro que se tiene en este año es de 81 brotes, resultando 635 niños y niñas afectados, los cuales evolucionaron sin ninguna complicación; y en las últimas semanas se observa una tendencia a la baja con 5 brotes reportados en el mes de noviembre”, señaló.

Por último, en la entrevista, mencionaron sobre las denuncias realizadas por trabajadores del Hospital General de Victoria en redes sociales sobre el actuar de las autoridades, a lo que informó que aun y cuando estas unidades son coordinadas por el IMSS Bienestar, se trabaja de manera coordinada en cualquier situación y a la fecha no se tiene ninguna denuncia formal por parte del personal de dicho nosocomio.