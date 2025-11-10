Estatales

Niños y niñas de Tamaulipas celebran tercer aniversario de la Guardia Estatal




Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2025.- Con base en la política de puertas abiertas de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), niños y niñas que estudian el nivel básico visitaron las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública y sostuvieron una convivencia con personal de las diferentes unidades de la Guardia Estatal en el marco del tercer aniversario.

En este evento, conocieron parte del equipo y operatividad de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE); participaron en las dinámicas de la Guardia Estatal de Género y se tomaron fotografías con las botargas oficiales de la SSPT; aprendieron sobre seguridad digital con actividades virtuales de la Guardia Estatal Cibernética y cultura vial con la Dirección de Tránsito Estatal.

Asimismo, dieron paseos a caballo guiados por jinetes de la Guardia Estatal y presenciaron una demostración del trabajo realizado por los binomios caninos y manejadores, ambos pertenecientes a la Dirección de Agrupamientos Policiales.

‘’Nos da mucho gusto, estamos muy agradecidos de esta visita y yo quiero reafirmar y ratificar que esta es su casa, todas las escuelas de todos los grados pueden venir y les daremos una información importante de cómo está conformada y organizada la Guardia Estatal’’, manifestó el titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Destacó, mediante estas actividades, la Guardia Estatal reafirma su compromiso con la niñez tamaulipeca y reconoce su papel activo en la sociedad; a tres años de su creación, exhortó al personal a continuar estrechando los lazos de colaboración con todos los grupos poblacionales que conforman la entidad y reconoció los avances en la materia.

‘’Sigamos trabajando con toda la dignidad, toda la honorabilidad y toda la disposición que hasta ahorita han demostrado, porque han avanzado en la confianza de toda la población tamaulipeca, mi admiración y respeto porque hasta ahorita vamos muy bien’’, externó.

