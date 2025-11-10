Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas fortalece la Contraloría Social y presenta avances del Proyecto de Modernización Integral 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2025.- En cumplimiento a los lineamientos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana establecidos por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, llevó a cabo la Tercera Reunión de Contraloría Social, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Durante el desarrollo de la reunión se presentaron los avances correspondientes al Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral 2025, el cual se ejecuta en colaboración entre el Gobierno del Estado, a través del instituto, y la Federación, mediante la SEDATU. Este proyecto tiene como finalidad modernizar los procesos técnicos, administrativos y tecnológicos del Instituto, a fin de optimizar los servicios registrales y catastrales que se brindan a la ciudadanía.

El titular del instituto, Armando de la Cruz Alcantar, resaltó que esta coordinación interinstitucional constituye un componente esencial en la estrategia de modernización que impulsa la actual administración estatal, encabezada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer las instituciones públicas mediante la innovación, la eficiencia y la transparencia en sus procesos.

“Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha emprendido un proceso integral de modernización tecnológica y administrativa que permitirá consolidar un Instituto Registral y Catastral más eficiente, confiable y cercano a la ciudadanía. La colaboración con la SEDATU fortalece nuestros mecanismos de gestión y contribuye al desarrollo ordenado y sostenible del territorio tamaulipeco”, señaló de la Cruz Alcantar.

En el marco de esta reunión, se presentó Infraestructura Tecnológica adquirida como parte del Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral 2025, que fortalecerá la capacidad operativa del Instituto en materia de levantamiento de información geoespacial, administración de bases de datos y digitalización de registros.

Por parte de la SEDATU, estuvieron presentes Yeny Berenice Trinidad Orduño, directora de Evaluación de Proyectos, y Óscar Rosales Jordán, enlace del Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral 2025, quienes refrendaron el compromiso del Gobierno Federal de continuar colaborando con el Estado en el fortalecimiento institucional y la modernización de los servicios públicos.