Impulsa Gobierno de Tamaulipas Primer Foro Juvenil sobre Migración

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2025.- Reconociendo el papel fundamental de las y los jóvenes en la transformación social, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, impulsa el Primer Foro Juvenil sobre Migración, un espacio diseñado para fomentar el diálogo, la reflexión y la participación activa de la juventud tamaulipeca frente a los retos y oportunidades que representa la migración.

La actividad, organizada por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) en coordinación con el Congreso del Estado de Tamaulipas, se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre a las 09:00 am, en las instalaciones del Palacio Legislativo, y está dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior de todo el estado.

Durante esta jornada, las y los jóvenes podrán escuchar conferencias inspiradoras, participar en mesas de trabajo y compartir ideas y experiencias, con el objetivo de contribuir a la construcción de políticas públicas más humanas, inclusivas y con perspectiva juvenil.

Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, subrayó la importancia de este encuentro como una plataforma para escuchar y aprender de las y los jóvenes.

“Este foro representa una gran oportunidad para conocer la visión de nuestra juventud sobre la migración y para que sus propuestas se integren en la agenda pública del estado. El liderazgo del gobernador Américo Villarreal impulsa una nueva forma de gobernar, en la que las y los jóvenes son aliados en la construcción de un Tamaulipas más humano y solidario”, señaló.