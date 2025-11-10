Descarta Finanzas nuevos impuestos para el 2026

-El Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez afirma que se eficientará la recaudación para no afectar a las familias con nuevos impuestos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2025.- El Secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, aclaró que no se contempla ninguna iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los impuestos actuales, y que cualquier cambio dependerá del análisis legislativo que realice el Congreso del Estado dentro del Paquete Fiscal 2026.

Añadió que la estrategia del Gobierno de Tamaulipas se centra en mejorar la recaudación y mantener unas finanzas estables y transparentes, sin afectar la economía de las familias tamaulipecas.

El funcionario estatal informó que actualmente se han expedido 721 mil 898 placas en todo el territorio tamaulipeco, lo que representa ingresos superiores a mil 776 millones de pesos, resultado del esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y el gobierno.

Ramírez González subrayó que la política fiscal estatal mantiene un equilibrio entre la captación responsable de recursos y la protección de la economía familiar, contribuyendo al fortalecimiento de las finanzas públicas y a la consolidación del desarrollo económico de Tamaulipas.

Asimismo, señaló que las ciudades con mayor captación en este rubro son Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Nuevo Laredo, lo que evidencia una amplia participación de las y los contribuyentes, así como el esfuerzo coordinado por ofrecer atención oportuna en todas las regiones del estado.

El titular de Finanzas destacó que estos resultados son posibles gracias a los decretos de regularización vehicular, registrando un desempeño altamente favorable en la venta de placas y derechos vehiculares para unidades modelo 2010, con un pago de $3,990, y para vehículos modelo 2011 a 2016, con una tarifa de $5,990.

Por último, señaló que el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, consolida una política fiscal moderna, cercana y eficiente, que transforma los recursos públicos en bienestar, infraestructura y oportunidades, sustentada en un profundo compromiso con su gente, motor y razón de esta transformación.