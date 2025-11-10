Busca STPS trabajadores para operadores de camiones de transporte público en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), informaron la apertura de la Convocatoria para Conductor de Transporte Público, dirigida al público en general mediante el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas.

La dependencia dio a conocer que la recepción de solicitudes se realizará los días 11 y 12 de noviembre, en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo ubicadas en Tiempo Nuevo, donde las y los interesados podrán presentar su documentación para aspirar a esta vacante. Entre los requisitos establecidos se solicita contar con cinco años de experiencia en conducción.

En este esfuerzo institucional, la Secretaría del Trabajo destacó que estas acciones se consolidan gracias al respaldo del titular de la STPS, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado la articulación interinstitucional para generar más oportunidades laborales formales y capacitación certificada en beneficio de la ciudadanía.

Como parte del proceso, los seleccionados accederán a un curso de capacitación de 50 horas, avalado y certificado, que permitirá profesionalizar la operación del transporte público y fortalecer la calidad del servicio que se brinda a las familias tamaulipecas.

Illoldi Reyes dijo que el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el empleo, la movilidad segura y la formación laboral, en congruencia con la visión humanista y de transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.