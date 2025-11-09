Llama SET a familias a estar atentas a la llegada del frente frío No. 13

-De acuerdo con Protección Civil, las temperaturas mínimas serán de 6 a 10 grados para la zona norte; de 8 a 12 para el centro; de 11 a 15 en la zona cañera, y de 13 a 17 para el sur

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Noviembre 08 de 2025.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) invita a madres y padres de familia a mantenerse atentos ante el descenso de temperaturas que se sentirá en la entidad en los próximos días, como consecuencia de la llegada del Frente Frío número 13 de la temporada.

No se registrarán temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados, por lo que el servicio educativo se brindará con normalidad; no obstante, se exhorta a las familias a abrigar adecuadamente a niñas, niños y adolescentes al asistir a los planteles educativos.

De acuerdo con el reporte emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas, una masa de aire polar ártico cruzará el estado durante el domingo, generando un evento de “norte” y un descenso significativo en las temperaturas durante lunes y martes.

Se prevé que este fenómeno climático provoque ráfagas de viento de entre 50 y 70 km/h, y de hasta 80 km/h en la zona costera del Golfo de México, además de algunas lloviznas dispersas en el territorio estatal.

De acuerdo con Protección Civil, las temperaturas mínimas estimadas serán de entre 6 y 10 grados para la zona norte, de 8 a 12 grados para la región centro, de 11 a 15 grados para la zona cañera y de 13 a 17 grados para la región sur.

En las partes más altas del altiplano tamaulipeco, especialmente en Miquihuana y Bustamante, se prevén temperaturas cercanas o por debajo de cero grados durante las madrugadas y amaneceres, con presencia de heladas aisladas.

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda especialmente a las familias tomar precauciones con niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable, así como asegurar objetos sueltos, toldos o estructuras ligeras que puedan ser desplazadas por el viento, evitar la exposición prolongada al frío y proteger adecuadamente a las mascotas.

Asimismo, quienes viajen por carretera o residan en zonas marítimas y costeras deben extremar precauciones debido a las ráfagas de viento que se presentarán.

La SET llama a la comunidad escolar a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre las condiciones del clima, y reafirma el compromiso del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, de garantizar las mejores condiciones posibles para ofrecer un servicio educativo seguro y de calidad para las y los tamaulipecos.