Por: Raúl Terrazas Barraza

De temperaturas y clases

Esos del pronóstico del tiempo ya tienen años que aciertan a sus determinaciones sobre las condiciones que prevalecerán tanto en el día, como en las horas.

Para este domingo se anunció para presencia del Frente Frío número 13 de la temporada otoño-invierno y, aunque en las primeras horas del domingo nadie pensó que el frío llegaría como estaba pronosticado, la verdad es que, apenas dio el medio día y la masa de aire del norte comenzó a llegar a las diferentes regiones de la entidad.

La temperatura bajó a 28 grados al medio día, a eso de las tres de la tarde ya con aire, redujo a 23 grados y para los primeros minutos de la noche bajó a los 19 grados, esperándose que así se mantuviera hasta eso de las 10 de la noche, porque a partir de ahí a las tres de la madrugada bajaría un grado.

Luego de las cuatro a las seis de la mañana bajaría un grado cada hora y de las siete a las ocho de la mañana se quedaría en 15 grados, para luego comenzar el ascenso, es decir a las nueve de la mañana estará a 16 grados, a las 10 horas a 17 grados, después se situaría de los 19, 20 y 21 hasta las cuatro d la tarde, porque a las cinco estará a 19 otra vez y para las siete de la tarde de nuevo a 17 grados.

Con la información de los pronosticadores, puede decirse que, de domingo a lunes, se registraron las temperaturas más frescas de los últimos ocho meses, porque desde principios de marzo cuando ya se acercaba la primavera, los termómetros comenzaron a ascender hasta llegar en los meses de julio y agosto a las temperaturas más altas, por arriba de los 40 grados centígrados.

Por el tino que tienen los responsables de pronosticar las temperaturas de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, fue que, la Secretaría de Educación de Tamaulipas que tiene a su cargo el Doctor Miguel Ángel Valdez García, pidieron a los padres de familia estar atentos al comportamiento de las temperaturas del Frente Frío 13 y que sus hijos acudan a las escuelas bien abrigados, porque sí habrá clases ya que, no se esperan temperaturas menores a cinco grados.

De acuerdo con la información de la Coordinación General de Protección Civil, PC, de la Secretaría General de Gobierno, el Frente Frío 13, es alimentado por una masa de aire polar ártico que comenzó a cruzar Tamaulipas este domingo y prevalecería hasta el amanecer del lunes, con corrientes que irían de los 50 a los 70 kilómetros por hora, mismos que, en casi todas las ciudades ocasionaron la caída de horas y ramas de árboles y palmeras.

El titular de PC, Luis Gerardo González de la Fuente, estimó que no sería necesario activar albergues, aunque la dependencia ya tiene ubicados todos aquellos lugares en los cuales se protegerá a las personas vulnerables del frío.

Mientras en Tamaulipas se pudo frutar de temperaturas agradables entre domingo y este lunes, en el norte de USA, cayeron las primeras nevadas, mismas que pudieron observarse en las tomas de los juegos de fútbol americano que se realizaron al medio día del domingo en Chicago y Nueva York, estimándose que habrá una temporada invernal con varias tormentas.

Los otros

Aunque la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo no pudo venir a Tamaulipas el pasado fin de semana, desde Palacio Nacional y por enlace virtual, echó a andar la obra de construcción del tramo Arroyo el Sauz-Nuevo Laredo de las vías que servirán para la circulación del Tren Golfo de México, con el cual, se mejorará la conectividad regional y habrá más oportunidades de empleo para miles de personas.

Por este motivo, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya estuvo en la aduanera y Fronteriza ciudad, hasta la cual acudieron el Secretario de Comunicaciones e Infraestructura y Transportes, Jesús Esteva Medina y el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ARTF, Andrés Lajous Loaeza.

El primero de los funcionarios federales hizo ver que el arranque de las obras tiene un gran significado para el transporte ferroviario, ya que, se dio en el mero Día del Ferrocarrilero, fecha que tiene gran impacto en la nación, porque en diferentes épocas el tren está asociado con el desarrollo del país

El proyecto ejecutivo de la obra contempla estaciones en Lampazos de Naranjo, Anáhuac y la terminal de pasajeros nueva en Nuevo Laredo, en tanto que, la construcción de las vías denominadas sencillas, tendrán una longitud de casi 140 kilómetros, a lo largo de los cuales habrá 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares y un centenar de obras hidráulicas.

El Mandatario tamaulipeco, hizo ver que la obra consolidará a Nuevo Laredo como la frontera más importante de América Latina y fortalecerá la integración regional, porque unirá las tres entidades del noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.