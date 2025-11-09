Dos medallas más para Tamaulipas y México en los Juegos Parapanamericanos Junior 2025

-Atletas de Tamaulipas cierran con broche de Oro su participación en Chile 2025 con dos preseas históricas; la delegación tamaulipeca aportó ocho medallas para México en esta importante justa

Santiago de Chile.- Noviembre 09 de 2025.- La disciplina de Boccia volvió a poner el nombre de Tamaulipas en alto gracias a las destacadas actuaciones de Vianney Victoria Cruz y Ashley Naomi Cruz, quienes conquistaron medallas para México durante la jornada final de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025.

Manuel Virués Lozano, titular del Instituto del Deporte de Tamaulipas, indicó que en boccia se sumaron estas dos medallas históricas para sumar un total de tres preseas ganadas por atletas de nuestro Estado, en esta disciplina.

Con temple, precisión y trabajo en equipo, Vianney Victoria Cruz se colgó la medalla de plata en la pareja mixta BC4, junto al sonorense Sebastián Soqui Herrera, tras una brillante participación que los llevó hasta la gran final continental, quedando como subcampeones de América.

Por su parte, Ashley Naomi Cruz volvió a subir al podio al obtener la medalla de bronce dentro del equipo mixto BC1-BC2, haciendo mancuerna con la sonorense Luz Dana Paredes y el bajacaliforniano José Ángel Rodríguez, demostrando el crecimiento y la fortaleza del paratletismo mexicano.

Virués Lozano destacó que estas atletas tamaulipecas, han tenido el respaldo del Gobierno de Tamaulipas a través del INDE Tamaulipas, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Asimismo informó que, Tamaulipas aportó ocho medallas para México en esta justa, donde participaron las y los mejores atletas adaptados del continente.