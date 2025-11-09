Por: Roberto Olvera Pérez

Las calumnias no debilitan a Cuellar

Para quienes consideran que en México se está restringiendo la libertad de expresión, creemos que todo depende de los intereses personales o de grupo que buscan sembrar dudas, obviamente en busca de intereses políticos o económicos.

Y para muestra tenemos en Tamaulipas un ejemplo o muchos si usted quiere, pero nos ocuparemos en esta ocasión del periodista Francisco Cuéllar Cardona, titular de Comunicación Social del Gobierno Estatal; el mismo que en los últimos días está siendo objeto de una serie de ataques en distintos medios de comunicación, principalmente en portales de noticias.

Pero mire usted, quienes le están tirando metralla son personajes conocidos que a lo largo de muchos años, diciéndose periodistas, su modus operandi ha sido la amenaza y el chantaje para lograr recompensas económicas, pero hasta ahora no han podido doblegar a Cuéllar Cardona, porque no existen, creemos, elementos de prueba que avalen las irregularidades que se le señalan.

Lo triste es que ejerciendo esa libertad de expresión han actuado también contra su familia y eso no se vale.

Sabemos del trabajo que desempeña Cuéllar Cardona en Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, y cumple con creces las instrucciones del Gobernador Américo Villarreal Anaya. Y como dijo Don Quijote, si los perros ladran…

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco