“Corriendo por la Fauna”, una estampida de solidaridad en pro de las especies

-Cientos de participantes están listos para celebrar el 80 aniversario del Zoológico Tamatán con una carrera especial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 09 de 2025.- Este próximo 23 de noviembre se llevará a cabo la carrera “Corriendo por la Fauna”, partiendo del emblemático Zoológico Tamatán que cumple sus primeros 80 años, donde ya existen 500 inscritos.

Las y los participantes se pondrán las rayas, manchas o las rosetas y cruzarán la meta con el espíritu de la familia Tamatán, participando en esta justa deportiva que esperamos se convierta en una tradición, dijo Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

“Cada par de calcetas no es solo un accesorio, es un grito por las especies que protegemos y a las que todos y todas debemos de cuidar, además de la playera que tendrá la imagen de un jaguar, especie que se encuentra en peligro de extinción y habita en nuestro bello estado”, refirió el funcionario estatal.

Explicó que la carrera promete ser una experiencia única para toda la familia, ya que combinará deporte, naturaleza y conciencia ambiental en un recorrido lleno de energía y color.

La carrera es de 5 y 10 kilómetros, donde quienes participan podrán correr, trotar o simplemente caminar en este gran evento, señaló el vocal de la Comisión de Parques.

Así que los esperamos con su playera conmemorativa y las originales calcetas con estampado de piel de cebra, jirafa, tigre y jaguar, un detalle que rinde homenaje a la diversidad de especies que habitan en el zoológico, concluyó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).