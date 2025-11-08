Participan PPLs del CEDES Reynosa en feria de emprendedores con venta de artesanías

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 08 de 2025.- Personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa participaron en la “Expo Feria de Emprendedores Jara-Jurves”, organizada por el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes “Jarachina Sur”, donde exhibieron y pusieron a la venta productos elaborados en su proceso de reinserción social.

La participación se realizó a través del Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral del CEDES, mediante la instalación de un stand con diversas piezas artesanales fabricadas por los PPLs como parte de los programas de capacitación productiva.

Durante el evento, las y los visitantes pudieron adquirir artículos elaborados a mano, con lo que contribuyeron al fortalecimiento de los proyectos de formación laboral y al impulso de la economía solidaria.

La venta de artesanías representa una herramienta para que los PPLs adquieran habilidades productivas y desarrollen una rutina emprendedora, además de generar ingresos que benefician a sus familias.

Estas acciones, enmarcadas en las estrategias de reinserción social, buscan que las personas privadas de la libertad se integren a actividades sociales, fomentando el sentido de responsabilidad y el aprovechamiento de sus talentos.

Al adquirir estos productos, la ciudadanía no solo apoya el esfuerzo de estas personas, sino que también participa en una causa social que promueve la esperanza, las segundas oportunidades y la reconstrucción del tejido social.