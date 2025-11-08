Lleva SEBIEN apoyos sociales a Méndez

Méndez, Tamaulipas.- Noviembre 08 de 2025.- En el marco de una gira de trabajo por el municipio de Méndez, fue puesta en marcha la quinta entrega del programa “Alimentando tu Bienestar”, con lo cual se da cumplimiento al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de mantener de manera permanente los programas sociales y de bienestar para mejorar las condiciones de vida a la población que habita en zonas vulnerables.

La Secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, acompañada del presidente municipal Juan Mendoza Fuerte, acudieron al Nuevo Centro de Población “Pedro J. Méndez” donde hizo entrega de paquetes alimentarios, así como diversos apoyos sociales y supervisión de actividades del programa “Empleando Bienestar”.

Ante los beneficiarios de esa comunidad y sus familias que acudieron a la Escuela Primaria “Benemérita de las Américas”, Casas González expresó en su mensaje el saludo afectuoso del gobernador Américo Villarreal Anaya, y el empeño de su palabra de que estos apoyos son permanentes y tendrán continuidad el próximo año.

En este sitio resaltó que corresponden 790 paquetes alimentarios, que se suman al padrón total en el estado que es de 284 mil 747 apoyos, mismos que han llegado a los hogares de familias tamaulipecas a través de cinco entregas, como lo establecen las reglas de operación del programa “Alimentando tu Bienestar”.

En este escenario y provenientes del programa “Atención Ciudadana para el Bienestar”, se hizo entrega de 60 tinacos para almacenamiento de agua, así como material deportivo.

Antes, Casas González, así como las autoridades presentes y la comunidad escolar, escucharon el mensaje de la alumna de esta escuela, Ivanna Esther Pérez Maldonado, quien agradeció al gobernador Villarreal Anaya, el envío de estos apoyos a las regiones donde más se necesitan.

“Porque cuando el bienestar toca a una familia, en la vida de esa familia se enciende la esperanza y florece la fe en un mejor futuro”, expresó con gran elocuencia la alumna Pérez Maldonado.

Durante la gira de trabajo por este Nuevo Centro de Población, Casas González acudió a los domicilios de Consuelo Zavala Romero y Sofía López Barrón, quien vive con una discapacidad motriz, a quienes hizo entrega de tinacos y paquetes alimentarios.

También se realizó la supervisión de actividades del programa “Empleando Bienestar”, que se caracteriza por la colaboración comunitaria en el mejoramiento de espacios públicos.

En este importante encuentro, acudieron además de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas; el presidente municipal de Méndez Juan Mendoza Fuerte; el subsecretario de Bienestar Social, Samuel Badillo Amador; la profesora Anabel Olvera Gallegos, directora de la escuela primaria “Benemérita de las Américas”; la alumna Ivanna Esther Pérez Maldonado, además de autoridades locales y estatales que se sumaron a esta jornada de trabajo en favor del bienestar de las familias de la comunidad.