Rodada en el Marco de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones llevó a cabo el COBAT 16

Apoyando las acciones que a nivel nacional se promueven para prevenir el consumo de sustancias prohibidas, el COBAT 16 Soto la Marina participó con una rodada dentro de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones.

Así informó sobre el particular la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, Directora del COBAT 16, quien agrega que dicha rodada salió de las instalaciones del plantel y recorrió varias calles del primer cuadro de la población, dentro de un entusiasmo y algarabía por parte de los alumnos, entre los que se cultiva una cultura de paz y convivencia, y de manera particular prevenir el consumo de sustancias ilícitas.

Dijo asimismo nuestra entrevistada, que en el COBAT 16 se trabaja, además de lo que tiene que ver con lo académico, en el impulso a las actividades deportivas, artísticas y culturales, a través de torneos, talleres y festivales, entre otras, que permiten fortalecer de manera permanente la cultura de la paz y la prevención de las adicciones.

Cabe hacer mención que esta Jornada Nacional por la Paz y contra las adicciones se impulsa a nacional y se programó para que se llevara a cabo el 7 y 8 de noviembre.

