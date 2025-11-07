Promoviendo las tradiciones mexicanas instalan altar en el CBTA 271 y alumnos participan con atuendo de catrinas y catrines

Promoviendo las tradiciones mexicanas, en el CBTA 271 de Soto la Marina se instaló un altar de muertos y alumnos participaron con atuendo de catrinas y catrines.

Con esta actividad, se impulsa asimismo la cultura y el rescate de las tradiciones mexicanas, al mismo tiempo que se promueve el respeto y en este caso por la celebración del Día de los Muertos, honrar la memoria de quien se han adelantado en el camino.

En lo que tiene que ver con las catrinas y catrines, se fomenta la creatividad y la colaboración no solo de los alumnos, sino de la comunidad educativa en general, fortaleciendo asimismo el sentido de pertenencia en los estudiantes.

Este evento se llevó a cabo este pasado martes en al auditorio del propio CBTA, donde se instaló el altar utilizando los elementos más importantes como veladoras, agua y papel picado, entre otros no menos importantes y se llevó a cabo la pasarela de catrinas y catrines.