Por: Raúl Terrazas Barraza

Reforma electoral cosa pública

El Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, que asistió al segundo día de Foros para la Reforma Electoral que se llevaron los últimos días de esta semana en seis municipios, mediante la señal transmitida desde Ciudad Victoria, dijo que esta entidad gobernada por el Doctor Américo Villarreal Anaya se coloca a la vanguardia en el debate sobre la democracia y quien estuvo en el cierre de la actividad que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El hombre que cuidó la comunicación en el sexenio pasado y se mantiene cercano al poder en el actual, también forma parte de la Comisión Presidencial que realizar este ejercicio de participación ciudadana cuyo enfoque es lograr que las leyes permitan proceso avalados desde la base social del país.

El comunicador fue preciso al señalar que, la estrategia de los Foros es fundamental, porque además del asunto de las Leyes, la discusión y el debate incluye el análisis de los grupos sobre el futuro del pueblo de México.

Además, ponderó el proceso participativo que se ha dado en Tamaulipas durante jueves y viernes, al demostrar que su gente está en el camino de la democracia así que las ideas y propuestas aportadas serán sumadas a las de todo el país, para entregar un documento robusto y salido desde las bases sociales que el Congreso de la Unión deberá trabajar en su oportunidad para que haya un cambio en la forma de hacer política, entendida esta como cosa pública, no como acción de partidos y de grupos.

Villarreal Anaya, hizo ver que fue un buen ejercicio participativo que sirvió para consensuar entre todos la manera de mejorar los procesos electorales y, por tanto, la democracia misma.

Fue relevante que, a la invitación se hayan sumado ciudadanas y ciudadanos de todas las regiones de la entidad, desde la Frontera hasta el Sur, para hacer llegar ideas que permitan confeccionar una reforma electoral que haga de los procesos, ejercicios de libertad ciudadana, que vaya más allá de grupos partidos.

En la UAT, dónde se llegó a cabo el evento de finalización de los Foros para la reforma electoral, el Gobernador Villarreal Anaya entregó al Coordinador General de Asesores de la Presidencia de la República, el documento que contiene las ponencias presentadas en los Foros de jueves y viernes, mismas que serán referente, porque Tamaulipas es de las primeras entidades que se suman a la estrategia de consulta, cuyo resultado será dado a conocer en año que viene a través de la iniciativa de reformas a la Legislación electoral.

En su calidad de anfitrión, el Rector de la Universidad, médico Dámaso Anaya Alvarado, hiso ver que la institución abrió por primera vez de forma simultánea sus espacios académicos, físicos y virtuales al análisis ciudadano de un tema crucial, el electoral que de forma dinámica tiene que reformarse mediante la participación de los ciudadanos con propuestas e ideas, en un escenario en el cual, la UAT mostró que el esquema basado en el diálogo sirve para inspirar y transformar.

Luego, le puso números al ejercicio ciudadano, al señalar que fueron recibidas más de tres mil propuestas sobre los diez temas considerados por la Comisión Especial para la reforma Electoral que tiene a su cargo el licenciado Pablo Gómez, por tanto, las reflexiones y el análisis de académicos, estudiantes, representantes de organizaciones sociales y la ciudadanía propiciar la integración de un compendio académico que será soporte para las decisiones de quienes impulsan la reforma, en especial la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República.

El presidente del Instituto Electoral de la entidad, Juan José Ramos Charre, señaló que, con la participación ciudadana, sus ideas y consideraciones podrá mejorar la calidad de las elecciones, porque se harán procedimientos más eficientes y seguramente las instituciones electorales ampliarán su capacidad a favor siempre de la democracia y desde luego lograr aquello que siempre los electores quieren, una mejor representación política.

También intervino en el evento de cierre de los Foros en Tamaulipas, la -consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña, quien habló de dos propuestas que tienen que ver con el financiamiento público a los partidos políticos y los mecanismos de participación ciudadana, los cuales serán parte del gran análisis y debate nacional para ser incluir en la reforma electoral que busca la Comisión Presidencial Especial.

El ejercicio de participación ciudadana dejó un buen sabor de boca y a juzgar por los comentarios de los asistentes a los foros y las conclusiones del mismo, los objetivos de cumplieron y Tamaulipas se coloca a la vanguarda de un procedimiento que, dará mucho de qué hablar a la hora que se convierta en iniciativa de reforma.