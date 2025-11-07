EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que a CLAUDIA el país le está “ardiendo”…México está en llamas en el tema de la inseguridad…El homicidio del ex alcalde de Uruapan, CARLOS MANSO cimbró en lo más hondo dentro del colectivo de nuestra nación…MANSO de los muy pocos alcaldes que se atrevió a señalar una y cientos de veces el estado de indefensión de su pueblo ante el crimen organizado fue atacado por un sicario que le disparó media docena de tiros unos por la espalda como solamente matan los cobardes…Tiene CLAUDIA el avispero de la opinión nacional encima…Y con razón…SHEINBAUM siempre puso oídos sordos a los justos reclamos y exigencias del alcalde victimado en cuanto a que lo apoyara con elementos que le ayudaran a hacerle frente al crimen organizado que tiene asolada a la sociedad de aquel municipio del estado de Michoacán…De manera inútil la presidenta en el colmo de la desvergüenza trata de echarle la culpa a los gobiernos de FELIPE CALDERÓN y de PEÑA NIETO a quienes acusa de haber bañado a México de sangre en su cruzada ante la delincuencia…Ellos dos y sobre todo CALDERÓN tuvo los arrestos necesarios para tratar de salvar a la sociedad de las garras de la delincuencia organizada…En cambio LÓPEZ y ahora CLAUDIA defienden a los que deberían de combatir…Los motivos? No son difíciles de adivinar…Lo cierto es que después de siete años de inacción federal el tiempo de espera y de confianza del gobierno de la república ha llegado ya al tope de la esperanza…La gran mayoría de los mexicanos ya no creemos en el gobierno de CLAUDIA…Sobre todo no creemos que vaya a actuar como se debe contra quienes han hecho de nuestra nación su entera propiedad…Le apuesta CLAUDIA a que mediante la entrega de los apoyos monetarios la gente le va a seguir entregando su voto a MORENA sin pensarlo y que van a ignorar el tema de la violencia y los homicidios…Pero cuidado la gente ya se metió a la cabeza la idea de que los apoyos son obligación del gobierno federal y es cierto pues por ejemplo en el tema de los abuelitos es ley que se les entreguen sus pensiones del Bienestar hasta su último día de vida…Creo que CLAUDIA estirando el máximo la liga en el tema de la inseguridad está empezando a generar en la inconformidad de la gente y esto les puede reventar en la cabeza en próximas elecciones…Abusados, el pueblo de México es un pueblo bueno…Pero también es un pueblo sabio que le sabe dar nuevos rumbos al destino de sus votos cuando sabe que sus gobernantes les están jugando el dedo en la boca…Aguas…En otro orden de ideas me comentan que el ex alcalde NEY TAVARES ha sido incorporado como funcionario en la UTMAR BICENTENARIO del Poblado La Pesca…Me dicen por parte de buenas y confiables fuentes que va a ser nombrado como Director Administrativo de este plantel de nivel superior a cargo del Dr. GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL…NEY entró los primeros años del gobierno de AMERICO VILLARREAL como cercano colaborador de la entonces Secretaria de Trabajo y hoy senadora OLGA SOSA…Pero cuando esta se va al Senado y llega el nuevo secretario GERARDO ILLOLDI de manera lógica empieza a colocar a los suyos en los principales cargos de dirección y se da la salida del ex alcalde marsoteño…Pero bueno NEY ya tiene chamba que es lo que finalmente importa…Los beisbolistas de El Porvenir la agradecen a la presidenta municipal GLYNNIS por haber tenido a bien apoyarlos con la limpieza del campo del rey de los deportes de esa localidad de la zona sur de Soto la Marina…Por cierto mi saludo para GLYNNIS quien sufrió un accidente carretero el pasado miércoles por la mañana…En el puente del rio, de manera precisa…Reportan bien de salud a la joven alcaldesa al igual que a sus acompañantes…Se dirigía GLYNNIS a una muy importante reunión de trabajo en Ciudad Victoria…Claro que en cuanto EL REDACTOR dio a conocer la noticia de su accidente nuestra comunidad se volcó en muestras de cariño hacia GLYNNIS y los deseos de nuestra población se prodigaron en oraciones a DIOS nuestro señor para que tanto ella como sus acompañantes estuvieran bien…Como así fue…Por cierto me dicen que GLYNNIS no levantó demanda por daños al chofer de la unidad que les pegó y a punto estuvo de tirar su camioneta al rio pero afortunadamente se topó con el muro de contención…GLYNNIS aparte de la atención que recibió en el hospital rural con sus acompañantes también ordenó la pronta atención para el conductor de la camioneta que los chocó y contra el que no levantó cargos…Saludé en días pasados a mi hermano PEDRO MARES JUAREZ…Maestro ya jubilado desde hace unos años…Maestro de profesión, pero beisbolista de corazón…Su última novena fue la de la histórica Noche Buena con la que logró sus últimos campeonatos…Actualmente se desempeña como Secretario General de la Delegación de Pensionados y Jubilados del sector educativo de Soto la Marina…Del que no se han tenido noticias en ya algún tiempo es del ex alcalde MIRO GOMEZ…Las últimas ocasiones que recuerdo haberlo saludado en conocida tienda de esta localidad me comentó que andaba bien metido en el tema de la agricultura por los rumbos de Reynosa…MIRO fue alcalde en el sexenio de EGIDIO TORRE CANTU aunque el proceso de su candidatura se dio en los días finales del sexenio del entonces gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES…No cabe duda que en la presidencia a cargo de CLAUDIA SHEINBAUM son expertos en eso de desviar de la atención de la gente los verdaderos problemas que realmente le interesan a la población…Salen ahora con lo del fulano que le dio un agarrón por la espalda y al cual ya demandó por acoso sexual…Los que dicen estar enterados aseguran que el tipo que supuestamente la acosó pertenece al gobierno federal y fue contratado para realizar esa escena…Todo para que los mexicanos agarremos este tema y se deje de hablar del asesinato del alcalde de Uruapan que es el tema que les incomoda a los Morenistas y que les pega en la cara a su política de abrazos no balazos que ideó el que se fue a su rancho de grosero nombre allá en Chiapas…Por cierto la imagen de LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS Senador de Movimiento Ciudadano sigue creciendo a nivel nacional y en días pasados le pidió al gobierno de la república que se pongan ya a trabajar verdaderamente en el tema de la seguridad para el pueblo…Igual es que la senadora LILY TELLEZ se acabó al mugroso senador GERARDO FERNANDEZ NOROÑA a quien en el pleno le exigió que ya se deje de payasadas y deje de llorar por las familias de Palestina cuando México está convertido en un cementerio ante la errática política de seguridad de CLAUDIA…”Si quieres llorar por los muertos, llora por CARLOS MANSO y llora por los lideres limoneros y aguacateros de Michoacán, aquí en nuestro país tienes muchos muertos por quienes llorar, gracias a tu gobierno” le expresó entre otras palabras que no eran insultos, pues son la mera realidad de lo que está sucediendo…Si en el PRI estatal quieren realmente que su partido levante bien de manera particular en Soto la Marina tienen que inventar algo verdaderamente que impacte pues a simple vista parece ser el tricolor un animal político muerto al no tener lana y muy pocos simpatizantes…JUAN HERRERA tiene muchas ganas de hacer bien las cosas…Pero en esto de la grilla no es suficiente el tener deseos y ganas…Se requiere de estructura y también de billetes para moverla y activarla…Y la realidad es que de momento no tenemos a la vista algunos buenos patrocinadores en terrenos locales…Un político pobre es un pobre político, es una de las máximas del genio de la política mexicana ya fallecido CARLOS HANK GONZÁLEZ…Me dicen que YAYA MARTINEZ TORRES ha estado invitando gente con importante peso político para que la apoyen en las diferentes carteras del comité municipal de Movimiento Ciudadano…Se percibe que YAYA no está a cargo de un partido político más que puede pasar sin pena ni gloria..Se puede notar que Movimiento Ciudadano va a tener un muy importante protagonismo dentro del escenario político electoral en los próximos comicios en Soto la Marina…Más vale que lo crean…De igual manera se puede esperar que el PAN que ahora lidera AUDELIO URBINA CONDE retome el activismo y la fuerza política de la que hicieron galas en anteriores tiempos políticos…Las últimas dos elecciones locales no han sido buenas para los azules locales…Pero a no dudarlo el PAN es un partido con presencia y no en vano han ganado en cuatro ocasiones la alcaldía…También es cierto que en base al proceso interno que en próximos tiempos puedan realizar de ahí se fortalecerán o en caso contrario se volverán a perder dentro de los laberintos de su división interna…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…