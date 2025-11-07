Locales

Celebraron Día de Muertos en la Técnica 12

38 min ago
1 minuto de lectura

Hubo concurso de calaveritas literarias

El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de nuestra cultura mexicana, y en la Escuela Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina” lo celebraron con gran entusiasmo y respeto.

Los alumnos se disfrazaron de catrinas y catrines para participar en el concurso, luciendo sus mejores atuendos y sonrisas.

En el pórtico de la escuela, se exhibió un altar de muertos, decorado con flores, velas y ofrendas para honrar a los seres queridos que ya no están con nosotros.

En una parte especial del altar estuvo dedicada al Ingeniero Oscar Villarreal Cárdenas, ex director de la institución, en reconocimiento a su legado y contribución a la educación y el desarrollo de la comunidad escolar e la Técnica 12.

Dentro de la celebración, los alumnos también participaron con una tradicional danza de Xantolo que nos conecta con nuestras raíces y nuestra identidad cultural.

Asimismo se llevó a cabo un concurso de calaveritas literarias, donde los alumnos mostraron su creatividad y habilidades literarias, plasmando en versos y rimas la esencia del Día de Muertos.

Fue un momento emotivo y divertido que nos recordó la importancia de la tradición y la cultura en nuestras vidas.

Los ganadores del concurso fueron: 1er lugar: Jorge Abraham Ortiz Espinoza, 3°A; 2º lugar: Marino Calderón Soto, 2°A y 3er lugar: Jesús Adrián Sandoval Espinoza, 1°B

Se agradeció por parte de la escuela, a todos los alumnos, maestros y padres de familia que participaron en esta celebración, ya que gracias a su entusiasmo y dedicación hicieron que esta fecha tan especial sea aún más significativa para la comunidad escolar de la Técnica 12.

 

