Atenderá Modulo del INE en Soto la Marina del 10 al 14 de noviembre
Del 10 al 14 del presente de noviembre estará atendiendo en esta población de Soto la Marina el Módulo del INE, para atender trámites relacionados con la credencial de elector con fotografía.
Se da a conocer que se estarán recibiendo nuevos registros de quienes han cumplido 18 años de edad, así como cambios de domicilio, corrección de datos, reposición por pérdida o robo, así como por vencimiento.
Los requisitos para cualquiera de esos trámites es presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y una credencial con fotografía, pero en caso de no tener esto último, acudir con dos testigos con copia de su credencial vigente del INE.
De acuerdo al calendario de atención del Módulo para noviembre, el día 19 atenderán en San José de las Rusias y el 20 en La Pesca, pero nuevamente regresa a Soto la Marina el 27 y 28 de este mismo mes.