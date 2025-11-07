Américo Villarreal entre los mejores gobernadores aprobados en el país

El gobernador Américo Villarreal alcanzó 56.3% de aprobación en octubre, impulsado por acciones en seguridad, infraestructura, salud y desarrollo económico en Tamaulipas.

De acuerdo con la medición de la encuestadora Demoscopía Digital correspondiente al mes de octubre, el gobernador Américo Villarreal Anaya obtuvo una aprobación del 56.3%.

Durante el mes de octubre se ampliaron los operativos coordinados de seguridad en zonas fronterizas y aumentó el número de elementos capacitados para atender situaciones de riesgo, reforzando la estrategia de pacificación en el estado.

Además se impulsó la inversión en movilidad, logística e infraestructura carretera, con trabajos de modernización y rehabilitación de vías estratégicas para el comercio y el turismo.

La administración de Américo Villarreal fomentó el desarrollo económico y la creación de empleos a través de la promoción de inversiones vinculadas a los sectores energético, manufacturero y de comercio exterior, aprovechando la posición geográfica estratégica de la entidad.

En el sector salud, se apoyó con equipamiento hospitalario y programas de atención preventiva dirigidos a familias de comunidades rurales y zonas urbanas con mayor densidad poblacional.

El mandatario entregó beneficios directos y programas comunitarios a grupos vulnerables para elevar la calidad de vida de personas en condiciones de rezago.

Participó en la inauguración del Congreso Sinergia Digital 2025: “Tecnología que une, Innovación que transforma”, evento liderado por la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas, que reafirma el compromiso con la modernización tecnológica, la innovación pública y el bienestar de la ciudadanía.

Villarreal informó que Tamaulipas subió al cuarto lugar nacional en la exportación de ganado bovino hacia Estados Unidos, después de mantenerse en el quinto lugar durante los últimos ciclos.

Asimismo, indicó que se recibió la recertificación del rastro TIF 445 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un espacio que cumple con los más altos estándares de calidad. Este logro fortalece la producción de carne bovina, porcina, ovina, caprina y aviar, y marca un paso importante hacia la ampliación y modernización de las áreas de corte, deshuese, producción terminada, almacén, empaque y andenes de carga, generando nuevas oportunidades para productores y estudiantes del sector agroalimentario.

El estudio de Demoscopia Digital, señala que la ciudadanía ha reconocido los esfuerzos del gobierno estatal por consolidar un ambiente de gobernabilidad.