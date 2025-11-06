Senado aprueba cancelar suscripciones y membresías con cobros recurrentes en defensa del consumidor

El objetivo es tener procesos de cancelación claros, sencillos y gratuitos: Olga Sosa

CDMX.- El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para defender al consumidor de cobros recurrentes para poder cancelar servicios digitales de manera rápida, bajo procesos equivalentes a los mecanismos de contratación.

La reforma, emanada de las comisiones de Estudios Legislativos Primera y Defensa del Consumidor, busca prevenir abusos, cobros indebidos y renovación automática no consentida,

La senadora Olga Sosa subrayó que la PROFECO ha recibido reclamaciones por parte de consumidores por la falta de transparencia en la renovación de servicios; refirió que esta reforma beneficia a un universo amplio de población.

Anualmente, 67 millones de personas realizan compras en línea, con una economía digital que supera los dos billones de compras anuales. Esta reforma “atiende derechos, defender al consumidor” dijo la senadora.

En el pleno del Senado, se aprobó fortalecer la autonomía sindical para evitar cualquier acto de injerencia por parte de servidores públicos. Se aprobó que la vulneración de la libertad sindical será considerada falta administrativa grave, las conductas sancionables está la coacción, presión jerárquica, uso de recursos públicos o programas institucionales con fines de proselitismo sindical, así como la intromisión en elecciones.

En un tema adicional, la senadora abordó que se realizarán foros de diagnóstico a través de las comisiones unidas de T-MEC y Economía del Senado, para tener una evaluación amplia e integral, que nazca de escuchar a los sectores productivos de manera directa, sin intermediarios, frente a la revisión del T-MEC.

Se trata de un “ejercicio plural, incluyente y federalista, donde queremos sistematizar las necesidades y preocupaciones de las industrias de cada entidad” señaló la secretaria de la comisión del T-MEC, Sosa Ruíz.

Dentro de las industrias que se escucharán están la de vehículos pesados y ligeros, logística, químico, minero, aeroespacial, electrónica, farmacéutica, energía, agroindustria, acero y aluminio