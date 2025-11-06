Impulsa Gobierno de Tamaulipas conectividad y movilidad con histórica inversión en obras viales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 06 de 2025.- A tres años del gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, la transformación vial se está reflejando con obras que conectan todo el territorio tamaulipeco.

El secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya subrayó que, del 2022 a la fecha, han invertido más de 2 mil 500 millones de pesos en infraestructura vial en todas las regiones del estado, ejecutando trabajos de modernización, rehabilitación, pavimentación asfáltica e hidráulica y construcción de bulevares.

Destacó obras como la Glorieta Bicentenario, en la intersección de los bulevares Adolfo López Mateos y Fidel Velázquez en el municipio de Tampico, la rehabilitación en Avenida Las Torres y la prolongación del bulevar José López Portillo, además del programa de bacheo 2025 en Ciudad Victoria.

Asimismo, refirió la rehabilitación de la Avenida de la Industria en Altamira, mientras que en la ciudad de Reynosa, mencionó la pavimentación asfáltica en el bulevar Insurgentes y la construcción del bulevar Fundadores, entre Lateral Oriente del Canal Rodhe y Avenida Virreyes.

El compromiso de transformar Tamaulipas mediante infraestructura vial de calidad continuará en esta administración estatal. Entre los proyectos destacados se encuentran el Viaducto Elevado de Tampico y el Libramiento Poniente de Ciudad Mante, además la modernización del Corredor Vertical del Golfo de México; obra del Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

“La ejecución de estas obras refleja el firme compromiso de este gobierno con la ciudadanía, a través de una gestión transparente, eficiente y enfocada en mejorar la calidad de vida de la población tamaulipeca”, afirmó el secretario Cepeda Anaya.