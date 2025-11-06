Por: Raúl Terrazas Barraza

Por la reforma electoral

El tiempo se llega rápido y la chamba tiene que realizarse, por esto, este seis de noviembre, como estaba anunciado, comenzaron los Foros para la reforma electoral a la que ha convocado el Gobierno de la República y, en el caso de Tamaulipas se llevan a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la cual coindicen estudiosos del derecho, académicos, representantes de organizaciones sociales y la ciudadanía.

El Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado inauguró los trabajos que se extienden para este viernes, junto con Amaury Ramírez Castro, representante de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República y el consejero Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas.

En este ejercicio ciudadano que se espera tenga una gran participación en Tamaulipas, se busca la reflexión crítica y el análisis en grande y por todos, de los retos, perspectivas y nuevas formas que deban de adoptarse para mejorar el sistema democrático mexicano

A través de la red y en las instalaciones de la Universidad en toda la entidad, la señal del Centro de Excelencia del Campus Victoria, llegó a miles de personas que concurrieron para ser partícipes del ejercicio análisis, pensamiento y cavilación, ante quienes, el Rector expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por convocar a la participación ciudadana en los procesos de transformación nacional, al tiempo que subrayó la confianza del Gobernador Américo Villarreal, en la capacidad de la comunidad universitaria para contribuir al desarrollo del país.

Hizo ver que, la Institución a su cargo interviene en la reflexión sobre la democracia, al generar espacios para la comunicación con la sociedad organizada y su propia comunidad universitaria compuesta por estudiantes, docentes e investigadores quienes aportarán ideas y propuestas sobre la reforma electoral.

Por su parte, Ramírez Castro de la Coordinación General de Asesores de Presidencia, reconoció actitud de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para. La organización del Foro que genera ideas para enriquecer la vida democrática de México.

Los otros

La Cámara de Senadores designará en este mes a quienes ocuparán las sillas de Magistraturas en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, tres para ser exactos y para ello, el lunes venidero la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, realizará la audición de los prospectos que, sobre la base de la convocatoria se registraron para llegar a las Magistraturas.

Se trata de 36 personas para tres lugares y, alguien dijo tanto para tan poquitos cargos o la chamba es demasiado buena o los despachos de abogados cada día tienen más competencia y los casos promovidos por la ciudadanía, ya no alcanzan para que todos puedan alcanzar chamba.

Otros consideran que es por el status en el mundo de la abogacía, porque se Magistrado, es ser Magistrado y de lo Electoral, la carga de trabajo es entre liviana y descansada, ya que, de entrada, quienes queden, trabajo aquello que se dice trabajo no lo tendrán, dado que, el año proceso electoral que viene comienza hasta el mes de septiembre y lo fuerte será en el 2027.

Entre las y los abogados que serán evaluados por la Comisión de Justicia del Senado, de todo, personas que estuvieron como consejeras en el IETAM, otras que desempeñaron y desempeñan la titularidad del Instituto, una de ellas, la Magistrada Blanca Hernández Rojas, pretende reelegirse, tambén los hay que participaron en algunas instancias del Poder Judicial del Estado y otros m más que fueron candidatos en la elección judicial de junio pasado y perdieron.

La Mtra María de los Ángeles Quintero Rentería es expresidenta del IETAM y colabora en el TRIFE desde hace buen tiempo y el licenciado Juan José Ramos Charre, es el actual presidente.

Entre las exconsejeras del IETAM están la licenciada Deborah González Díaz, quien apenas hace unos días concluyó su encomienda y Frida Denisse Gómez Puga.

Entre los anotados que comenzarán sus comparecencias con la Comisión Senatorial son, Ricardo Arturo Barrientos Treviño, María Guadalupe González Martínez, Jessica Betancourt Rangel, José Juan Gómez Montoya, Rafael Luna Vázquez y Zaira Berenice Valle Morales.

También el abogado Claudio Díaz Castaño, Giovanna Gámez Nieto, Luis Gerardo Charles Torres y Ausencio Cervantes Guerrero, Sergio Cervantes Chiquito, Eduardo Leos Villasana y Lidda Consuelo Delgado Cortina.

Más gente de derecho y Leyes, que participarán en la evaluación son, Luis Alberto Saleh Perales exfuncionario del Tribunal Electoral; Iván Saldaña Magaña, Selene López Sánchez y Arturo Montalvo Aceves y Teresa Guadalupe Cortina Vargas.

Enlistados apuntados y con avance en el procedimiento que culmina con la determinación del Senado de la República para la designación de las tres personas en las Magistraturas que le faltan al Tribunal Electoral de Tamaulipas, Roxana Guerrero Galván, Héctor Pavel Mellado González, José Luis Celestino Fernández, María Teresa Macip Valera, Felipe Gerardo Flores García Repper, Roberto Huerta Ramos, Marcela Huerta García y Luis Moctezuma González.