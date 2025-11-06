Por: Raúl Terrazas Barraza

Salvaguardar recursos públicos

El Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, se reunión con las y los Diputados de la Legislatura 66 para hablar del avance que lleva la revisión detallada de cada foja de los expedientes presentados como evidencia del manejo inadecuado de recursos en el sector salud durante el sexenio del pasado reciente y les confirmó la existencia de deficiencias en la documentación comprobatoria.

Hiso ver que ya están en la etapa de recabar y constatar que la información sea suficiente para soportar con precisión los hallazgos y que, bajo el esquema irrestricto de la Ley, determinar que existen elementos para emprender acciones judiciales en contra de los responsables.

De acuerdo con las denuncias presentadas por el área Jurídica de la Secretaría de Salud, de los recursos con observaciones, más de 200 millones de pesos son de orden federal y una parte pequeña de carácter estatal, in embargo, todos deben de ser revisados con el mismo esmero, para comprobar que se cumplió con la normatividad para el ejercicio del gasto, desde la autorización de una instancia hasta el hecho de que las facturas cumplan con todos los criterios marcados en el SAT y que el beneficio se haya recibido materializado para los ciudadanos.

Por cierto, el hecho de que el Auditor Superior del Estado haya acudido al Congreso del Estado, no tiene nada que ver con una supuesta resolución que dieron a favor de la impugnación que los panistas del pasado nebuloso reciente hicieron respecto a su designación, desde el momento que no hay razón para ello, porque sus funciones están avaladas por el propio Poder Legislativo del cual depende.

Siempre es de esperarse que manifestaciones de esa naturaleza aparezcan cuándo se pisan callos y quedan al borde de las sanciones administrativas y legales, quienes incurrieron en manejos incorrectos de los recursos que tuvieron bajo su custodia cuando desempeñaron cargos públicos.

La Comisión Especial del Congreso del Estado que se formó para la revisión del caso de salud, tiene un gran compromiso con la rendición de cuentas por ello, de común acuerdo con el Auditor Superior del Estado, da seguimiento en todo momento a los reportes que la instancia revisora lleve a cabo, así están en la misma frecuencia día a día y podrán actuar en consecuencia contra aquellos que hicieron mal uso del dinero público que manejaron.

Se trata entonces de salvaguardar los recursos públicos y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.

Los otros

La meta comprometida entre el Gobierno de la República y las Universidades públicas del país, se expresa de forma muy sencilla y hasta lógica entregar a la sociedad profesionistas críticos, conscientes y solidarios, basada la estrategia conjunta de transformación y afianzamiento del sistema educativo.

El acuerdo fue tomado esta semana en la Ciudad de México durante la reunión que la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo tuvo con los Rectores de las Universidades públicas del país, celebrada en la sede de la Secretaría de Educación Pública, bajo la anfitrionía de Mario Delgado Carrillo, titular del sector.

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado estuvo presente e hizo suyas y de la Máxima Casa de Estudios de la entidad las acciones contenidas en la estrategia nacional ya que, fortalecerán la justicia social, la equidad y desde luego, la transformación educativa.

Al ser la primera reunión, se supone que habrá muchas más, algunas de ellas serán para evaluar el desarrollo de la estrategia que comprende también la puesta en marcha de la plataforma Saberes MX, cuyo alcance es democratizar el ingreso al conocimiento y promover el aprendizaje a lo largo de la vida, para que ese conocimiento se comparta con el pueblo con el uso de la tecnología.

Por cierto, para la presidenta de la República, el compromiso con la educación es total, porque se trata del motor de la transformación nacional desde la cual se impulsa la formación gratuita, humanista y con equidad para todas y todos los mexicanos.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que representa el doctor Luis Armando González Placencia pudo mostrar su fuerza de organización ya que, las Rectoras y Rectores acudieron en su totalidad al llamado del Gobierno de la República para signar los compromisos con la presidenta Sheinbaum Pardo y al cual se pone en primera fila la UAT como parte de la ANUIES.

Una noticia un tanto desagradable para los habitantes de Tamaulipas, es el hecho de que, el subsidio a las tarifas de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad se terminó el pasado 31 de octubre y más desagradable que la gestión para el cambio de tarifa a una más económica apenas inicia, cuando debió de ocurrir desde antes de mayo pasado cuando entró en vigor el subsidio.

Si eso hubiese sucedido así, quizá para estas fechas, la aplicación de una tarifa más económica en las diferentes regiones de Tamaulipas, pudo entrar en vigor a partir del primero de noviembre que pasó, sin embargo, la realidad es que, la búsqueda de una mejor tarifa en función de las temperaturas que se tienen en la entidad, porque frío, aquello que es frío no existe, en invierno, la mayor parte del tiempo viviendas y edificios de todo tipo deben de usar aire acondicionado aunque de octubre a abril cueste más.

Los funcionarios de la Secretaría de Energía de Tamaulipas deberían de ir a la capital del país con la propuesta más vieja que se encuentren, respecto al cambio de tarifas, al fin y al cabo, son los mismos argumentos, es decir no se requiere de planteamientos nuevos.