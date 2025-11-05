Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Se le llegó la hora a Irving en la Fiscalía

*Javier Córdoba González es el bueno y no lo pierda de vista

Según el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, durante la tradicional conferencia denominada “La Mañanera Legislativa”, pidió a los compañeros de los diferentes medios de comunicación que no contaminaran el proceso en la renovación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, pues se busca sea este legítimo, transparente y limpio por la importancia del cargo y lo que representa para Tamaulipas.

Y no es tanto que se contamine el proceso, el mismo fiscal Irving Barrios Mojica, desde su arribo a este cargo en la anterior administración estatal (panista), ha contaminado el ambiente judicial, pues bien sabemos que ha habido tantos errores connotados. Tan solo un ejemplo, el caso del grupo musical “Fugitivo” en que quedó y no hay nada en claro aún.

Por eso es inminente su salida y ahora hay que reemplazarlo, su tiempo desde hace muchos meses terminó, la gente está indignada y con toda razón. Y qué bueno que ya se va.

Ahora que si el señor se quiere reelegir, pues bien sabemos que está en todo su derecho y ya lo dijo Prieto Herrera que al parecer también lo apadrina y no hay ningún impedimento para que se registre, una vez que se emita la convocatoria que no tarda mucho en filtrarse.

Lo que sí es cierto, es que Barrios Mojica no tendría vergüenza en buscar esa posición, pues sabemos a qué establo pertenece y no creemos que sea leal e institucional al gobierno en turno.

Total que para sucederlo ya hay varias cartas fuertes de abogados muy notables y reconocidos por su trabajo, pero el que más se viene perfilando anote usted a Javier Córdoba González, actual Secretario de Seguridad y Tránsito Local en la capital tamaulipeca, quien por cierto, trae muchas credenciales de presentación que amerita su arribo.

Insistimos, ya fue Primer Sub-Procurador General de la Procuraduría General de Justicia del Estado; encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado; fue Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado; fue Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; Presidente del FENASEM (Federación Nacional de Abogados al Servicio de México) Delegación Cd. Victoria, entre otros cargos más de gran relevancia.

Aunado a eso, todos sabemos que está en la mira de quien manda en Tamaulipas para proponerlo en su momento al Congreso del Estado. El hombre trae, insisto, buenas credenciales y será los diputados locales que analicen y los que decidan previo a evaluaciones si el hombre en el caso sea incluido en la propuesta que se presente al Poder Legislativo Estatal. Y creemos que si va por ahí, y no hay que ser adivinos para saber lo que se ve a través de la bola de cristal, además seria su regalo de aniversario ya que estamos a menos de un mes de su cumpleaños. Y es precisamente el próximo 3 de diciembre.

Asiste el rector de la UAT a reunión con la presidenta

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirmamos nuestro compromiso con una educación pública que inspira, transforma y construye un mejor futuro para México, precisó el rector Dámaso Anaya Alvarado tras asistir a la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México, encabezada por la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En este espacio, autoridades educativas y representantes de universidades del país presentaron líneas estratégicas de colaboración y la plataforma Saberes MX, iniciativa que busca democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida.

Desde la #UAT , reiteramos nuestro compromiso con una educación gratuita, humanista y de calidad, que forme profesionistas críticos, solidarios y comprometidos con la transformación de México, añadió el funcionario universitario.

NOTAS CORTAS

1.- No se sorprenda que de un momento a otro se empiece a calentar el ambiente político en algunos municipios, sobre todo para las alcaldías y como consecuencia se empiecen a dar con todo por la nominación por de tal partido político. Así que pendientes.

2.- La secretaria de Salud de Tamaulipas dio a conocer que la vacuna BCG ya está distribuida en sus respectivas Jurisdicciones Sanitarias de la entidad para que a partir de ya esté disponible para los recién nacidos que requieran completar su esquema de vacunación. Vicente Joel Hernández Navarro, Secretario de Salud, enfatizó las dosis son distribuidas a todas las entidades federativas por el Gobierno Federal, dado que es quien realiza la compra y genera las autorizaciones correspondientes para su uso.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.