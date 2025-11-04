Refuerzan Defensoría Pública y el IMT fortalecer atención a mujeres en situación de vulnerabilidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 04 de 2025.- La directora general de la Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, Roxana Guerrero Galván, sostuvo una reunión de trabajo con la directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, acompañada por los directores de las áreas Penal y de Asesorías de la institución.

Durante el encuentro, ambas titulares coincidieron en la importancia de reforzar la colaboración interinstitucional con el propósito de garantizar una atención integral, oportuna y con perspectiva de género a las mujeres que requieran los servicios de defensa pública.

Asimismo, se acordó establecer mecanismos de coordinación y comunicación constante que permitan brindar un acompañamiento más eficiente, empático y sensible a las mujeres en situación de vulnerabilidad jurídica.

Al respecto, Guerrero Galván destacó que el trabajo conjunto entre las instituciones del Gobierno del Estado es esencial para fortalecer el acceso a la justicia con un enfoque humano y de equidad.

“Siguiendo la visión del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, de construir un Tamaulipas más justo e incluyente, estamos impulsando alianzas estratégicas que garanticen a las mujeres una defensa pública con sensibilidad, profesionalismo y perspectiva de género. Nuestro compromiso es acompañarlas y proteger sus derechos en todo momento”, expresó la titular del IDPET.