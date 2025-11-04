Entrega Secretario de Salud nombramientos a funcionarios  dentro de la nueva estructura orgánica de esta dependencia

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 4 de 2025.- Con la entrada en vigor y después de las reformas a la nueva estructura orgánica, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, hizo entrega de los nombramientos a los nuevos titulares de la dependencia estatal.

Hernández Navarro, exhortó a los funcionarios a realizar su máximo esfuerzo para reforzar el trabajo en materia de prevención y atención médica de una manera entusiasta, responsable y sobre todo a conducirse bajo los principios que maneja el doctor Américo Villarreal Anaya, de servir con transparencia, calidad y humanismo a la población tamaulipeca.

El Secretario de Salud refirió que a nombre del gobernador del Estado, se hizo entrega del nombramiento al doctor Gabriel de la Garza Garza; Director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, al doctor Carlos Arturo González Castro; como Director General de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza.

Además a la licenciada Loyda Ramírez López; como directora General de Planeación y Desarrollo del Sector Salud, así mismo al licenciado Adrián Villanueva Gómez, como director de Administración y Finanzas, al doctor Rembrandt Reyes Nájera; director de Prevención y Promoción de la Salud, adscrito a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

También a la doctora Sergia Juárez Delgado, como Directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia, adscrita a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

De igual manera a la licenciada Irma Barragán Alvarado, como Directora General de Enfermería al licenciado Iván Saldaña Magaña, como Director de Asuntos Jurídicos y de Transparencia; al doctor Lujhon Guillermo Floréz Gutiérrez, como Director de Medicina de Estilo de Vida Saludable, adscrito a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Entre los nombramientos destaca el doctor Sergio Eduardo Uriegas Camargo, como Director de Epidemiología, adscrito a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional; la doctora Juana María Cárdenas Serna, como Directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, adscrita a la Unidad de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza; y la Química Norma Alicia Villarreal Reyes, como Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, adscrito a la Unidad de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza.